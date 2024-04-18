Η ιστορία της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη από τη γαλλική εταιρεία παραγωγής Gaumont

Με τίτλο «Brigitte, une femme libre («Μπριζίτ, μια ελεύθερη γυναίκα»)», η σειρά των έξι επεισοδίων διάρκειας 45 λεπτών θα καταγράψει το «παραμυθένιο ταξίδι ζωής της», ενώ θα ξεκινήσει με την πρώτη συνάντηση του διάσημου ζευγαριού, όπως αποκάλυψε ένας από τους σεναριογράφους της σειράς, σύμφωνα με το BBC.

Σημειώνεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν γνώρισε τον κατά 25 χρόνια μικρότερό της Εμανουέλ Μακρόν στο καθολικό σχολείο της βόρειας Γαλλίας όπου δίδασκε θέατρο.

Brigitte Macron: French president's wife to be subject of new TV drama https://t.co/Pk7BCTcW1U — BBC News (World) (@BBCWorld) April 16, 2024

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για την πλοκή, ενώ το καστ θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Το σενάριο της νέας μίνι σειράς υπογράφουν η Μπενεντίκτ Σαρλ και ο Ολιβιέ Πουπονό.

«Η Μπριζίτ Μακρόν είναι μία πολύ γοητευτική προσωπικότητα και θέλουμε να την προσεγγίσουμε με έναν μυθιστορηματικό, σχεδόν μελοδραματικό τρόπο λόγω της ρομαντικής μοίρας της», δήλωσε η συγγραφέας στη «Le Figaro».

Ο γάμος του ζευγαριού έγινε το 2007, μετά το διαζύγιο της από τον εν διαστάσει σύζυγό της Αντρέ-Λουί Οζιέρ τον προηγούμενο χρόνο.

«Είχα πολλούς έξυπνους μαθητές στην καριέρα μου και κανένας δεν είχε τις δικές του ικανότητες. Πάντοτε τον θαύμαζα», είχε δηλώσει στο περιοδικό Paris Match η Μακρόν το 2023 για το σύζυγό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

