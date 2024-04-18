Με το πρόγραμμά τους να έχει επηρεαστεί από το πάρτι της Ένωσης οι Survivors απόψε αγωνίζονται για την τέταρτη ασυλία αλλά παράλληλα και για ένα από τα πρώτα μεγάλα έπαθλα του Survivor!
Ο αγώνας είναι αμφίρροπος με πολλά συγκλονιστικά ματσαρίσματα και μία ομάδα θα είναι η νικήτρια που αμέσως μετά θα αναχωρήσει με τη λιμουζίνα για να απολαύσει το έπαθλό της!
Δείτε το τρέιλερ:
Το τέταρτο Συμβούλιο του νησιού αποκαλύπτει και το όνομα του τέταρτου υποψήφιου που θα μονομαχήσει με τους Γιώργο Παπαρχαραλάμπους, Χριστόφορο Ταξίδη και James Καφετζή για την παραμονή του στο Survivor.
Ποιος θα είναι ο τέταρτος μονομάχος και ποιος θα αποχαιρετήσει τον Άγιο Δομίνικο;
SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.