Με το πρόγραμμά τους να έχει επηρεαστεί από το πάρτι της Ένωσης οι Survivors απόψε αγωνίζονται για την τέταρτη ασυλία αλλά παράλληλα και για ένα από τα πρώτα μεγάλα έπαθλα του Survivor!

Ο αγώνας είναι αμφίρροπος με πολλά συγκλονιστικά ματσαρίσματα και μία ομάδα θα είναι η νικήτρια που αμέσως μετά θα αναχωρήσει με τη λιμουζίνα για να απολαύσει το έπαθλό της!

Το τέταρτο Συμβούλιο του νησιού αποκαλύπτει και το όνομα του τέταρτου υποψήφιου που θα μονομαχήσει με τους Γιώργο Παπαρχαραλάμπους, Χριστόφορο Ταξίδη και James Καφετζή για την παραμονή του στο Survivor.

Ποιος θα είναι ο τέταρτος μονομάχος και ποιος θα αποχαιρετήσει τον Άγιο Δομίνικο;

