Survivor 2024: Η τέταρτη ασυλία, ένα μεγάλο έπαθλο και η μονομαχία της αποχώρησης - Δείτε το τρέιλερ

Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Με το πρόγραμμά τους να έχει επηρεαστεί από το πάρτι της Ένωσης οι Survivors απόψε αγωνίζονται για την τέταρτη ασυλία αλλά παράλληλα και για ένα από τα πρώτα μεγάλα έπαθλα του Survivor!  

Ο αγώνας είναι αμφίρροπος με πολλά συγκλονιστικά ματσαρίσματα και μία ομάδα θα είναι η νικήτρια που αμέσως μετά θα αναχωρήσει με τη λιμουζίνα για να απολαύσει το έπαθλό της! 

Δείτε το τρέιλερ:

Το τέταρτο Συμβούλιο του νησιού αποκαλύπτει και το όνομα του τέταρτου υποψήφιου που θα μονομαχήσει με τους Γιώργο Παπαρχαραλάμπους, Χριστόφορο Ταξίδη και James Καφετζή για την παραμονή του στο Survivor. 

Ποιος θα είναι ο τέταρτος μονομάχος και ποιος θα αποχαιρετήσει τον Άγιο Δομίνικο; 
