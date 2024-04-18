Λογαριασμός
Quentin Tarantino: Τέλος η πολυσυζητημένη ταινία «The Movie Critic»

Θα ήταν η 10η ταινία που θα γύριζε και παράλληλα το τελευταίο του έργο 

Ο Quentin Tarantino

O διάσημος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο φέρεται να εγκατέλειψε τα σχέδιά του για την πολυαναμενόμενη ταινία «The Movie Critic», η οποία θα ήταν η 10η που θα γύριζε και παράλληλα το τελευταίο του έργο.

Δημοσίευμα του Deadline, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή από το περιβάλλον του σκηνοθέτη επιβεβαίωσε την είδηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Ταραντίνο «απλά άλλαξε γνώμη» σχετικά με την παραγωγή του φιλμ και τώρα ξεκινά να σκέφτεται εκ νέου «ποια θα είναι τελικά η τελευταία του ταινία».

Σημειώνεται ότι ο 61χρονος σκηνοθέτης είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα κάνει μόνο 10 ταινίες πριν αποσυρθεί από την καρέκλα του δημιουργού. Αν και το «Kill Bill» χωρίστηκε σε δύο μέρη, ο ίδιος το υπολογίζει ως μία ταινία ενώ δεν λαμβάνει υπόψιν του, το πρώτο του έργο με τίτλο «My Best Friend's Birthday» που δεν κυκλοφόρησε ποτέ, αναφέρει ο Guardian.

Το σενάριο της πολυσυζητημένης ταινίας «The Movie Critic», όπως είχε δηλώσει ο Ταραντίνο το 2023 περιστρεφόταν γύρω από έναν ιδιόρρυθμο και άξεστο κριτικό κινηματογράφου ο οποίος διατηρούσε κινηματογραφική στήλη σε ένα πορνογραφικό περιοδικό τη δεκαετία του ΄70. Επίσης η ταινία θα σηματοδοτούσε την τρίτη συνεργασία του με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Μπραντ Πιτ (Brad Pitt).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

