Quentin Tarantino: Τέλος η πολυσυζητημένη ταινία «The Movie Critic»

O διάσημος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο φέρεται να εγκατέλειψε τα σχέδιά του για την πολυαναμενόμενη ταινία «The Movie Critic», η οποία θα ήταν η 10η που θα γύριζε και παράλληλα το τελευταίο του έργο.

Δημοσίευμα του Deadline, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή από το περιβάλλον του σκηνοθέτη επιβεβαίωσε την είδηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Ταραντίνο «απλά άλλαξε γνώμη» σχετικά με την παραγωγή του φιλμ και τώρα ξεκινά να σκέφτεται εκ νέου «ποια θα είναι τελικά η τελευταία του ταινία».

EXCLUSIVE: Quentin Tarantino’s movies are always full of surprises, and here is one about ‘The Movie Critic’ we did not expect.



Deadline can reveal that Tarantino has dropped the film as his 10th and final project. He simply changed his mind, Deadline has been told… pic.twitter.com/G4lkDArsCD — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 17, 2024

Σημειώνεται ότι ο 61χρονος σκηνοθέτης είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα κάνει μόνο 10 ταινίες πριν αποσυρθεί από την καρέκλα του δημιουργού. Αν και το «Kill Bill» χωρίστηκε σε δύο μέρη, ο ίδιος το υπολογίζει ως μία ταινία ενώ δεν λαμβάνει υπόψιν του, το πρώτο του έργο με τίτλο «My Best Friend's Birthday» που δεν κυκλοφόρησε ποτέ, αναφέρει ο Guardian.

Το σενάριο της πολυσυζητημένης ταινίας «The Movie Critic», όπως είχε δηλώσει ο Ταραντίνο το 2023 περιστρεφόταν γύρω από έναν ιδιόρρυθμο και άξεστο κριτικό κινηματογράφου ο οποίος διατηρούσε κινηματογραφική στήλη σε ένα πορνογραφικό περιοδικό τη δεκαετία του ΄70. Επίσης η ταινία θα σηματοδοτούσε την τρίτη συνεργασία του με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Μπραντ Πιτ (Brad Pitt).

