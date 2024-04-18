Μονομάχος: Ο φόβος που επιβεβαιώνεται! Δείτε το trailer

Ο Θωμάς Τριανταφύλλου συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και χωρίς καμία βοήθεια στη διάθεσή του, καλείται να εξοντώσει τους 20 εναπομείναντες αντιπάλους του. Ο Σύμβουλος Διοίκησης θέλει να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει πού θα τα επενδύσει...

Δείτε το trailer:

Η επόμενη τυχερή που μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου είναι η Κωνσταντίνα Σακελλαρίου από τη θέση 82. Μπορεί να έχει κολυμπήσει με φάλαινες, έχει όμως ένα φόβο αναφορικά με το τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Να μη φύγει από την 1η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι τα βρίσκει δύσκολα και ο φόβος της επιβεβαιώνεται!

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Το χρίσμα του Μονομάχου παίρνει ικαι ο Στέφανος Κιοτέογλου από τη θέση 38. Είναι υπάλληλος σε κατάστημα καφέ- ψιλικά και από την 4η ερώτηση, ξεκινά να χρησιμοποιεί σταδιακά τις βοήθειες του. Μέχρι που θα φτάσει;

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.