Μετά από έναν χειμερινό καταιγισμό βραβείων - τα Emmy, οι Χρυσές Σφαίρες, τα Grammy - ο «παππούς» όλων, τα βραβεία Όσκαρ, είναι προ των πυλών.

Η 96η απονομή των Όσκαρ πλησιάζει και σύμφωνα με τα προγνωστικά η ταινία «Oppenheimer» -με 13 υποψηφιότητες- θα κάνει τη διαφορά, ωστόσο και άλλες ταινίες, όπως οι «Barbie», «Killers of the Flower Moon» και «Poor Things», του «δικού» μας Γιώργου Λάνθιμου, διεκδικούν το χρυσό… αγαλματάκι.

Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φετινή διοργάνωση:

Πότε είναι τα Όσκαρ;

Η απονομή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου στο Dolby Theatre, στο Λος Άντζελες. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC.

Ποιος θα παρουσιάσει τα βραβεία;

Όλοι οι μεγάλοι νικητές της περσινής χρονιάς στην υποκριτική επιστρέφουν στη σκηνή για μια παράσταση-παράδοση, συμπεριλαμβανομένων των Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan και Jamie Lee Curtis.

Η ακαδημία ανακοίνωσε επίσης ότι οι συμπρωταγωνιστές του «Σημαδεμένου», Michelle Pfeiffer και Al Pacino, θα μοιράσουν επίσης βραβεία (δεν γνωρίζουμε αν θα είναι μαζί ή όχι). Άλλες διασημότητες που θα κοσμήσουν τη σκηνή του Dolby είναι οι Zendaya, Matthew McConaughey, Jessica Lange, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Sam Rockwell και Luptia Nyong'o. Περισσότερα ονόματα θα αποκαλυφθούν όσο πλησιάζει η ημέρα των βραβείων.

Ο οικοδεσπότης των Όσκαρ

Ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος ήταν οικοδεσπότης της περσινής τελετής, θα είναι ο παρουσιαστής για τέταρτη φορά. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ABC στρέφεται και πάλι στον late-night οικοδεσπότη του, ένα χρόνο μετά την επιστροφή του Κίμελ για την τελετή του 2023, που συγκέντρωσε 18,7 εκατ. θεατές. Στον απόηχο της σφαλιάρας του Will Smith στον Chris Rock στα Όσκαρ του 2022, ο Κίμελ προσπάθησε να φέρει και πάλι την ηρεμία στη διοργάνωση. Ο Κίμελ ήταν επίσης οικοδεσπότης των Όσκαρ το 2017 και το 2018.

«Πάντα ονειρευόμουν να παρουσιάσω τα Όσκαρ ακριβώς τέσσερις φορές», ανέφερε ο Κίμελ σε δήλωσή του.

Σημειώνεται ότι ο Κίμελ, ο οποίος ήταν οικοδεσπότης το 2017, το 2018 και το 2023 με τη φετινή παρουσίαση βρίσκεται ανάμεσα στους Γούπι Γκόλντμπεργκ και Τζακ Λέμον, που επίσης έχουν παρουσιάσει από τέσσερις φορές τα βραβεία. Οι μόνοι που έχουν αναλάβει περισσότερες φορές αυτό τον μοναδικό ρόλο είναι ο Τζόνι Κάρσον, πέντε φορές, ο Μπίλι Κρίσταλ εννέα και ο Μπομπ Χόουπ έντεκα.

Al Pacino and Michelle Pfeiffer will present at the Oscars (plus everything else you need to know) https://t.co/2apxYAVQky — The Associated Press (@AP) February 26, 2024

Οι υποψηφιότητες για την καλύτερη ταινία στα φετινά Όσκαρ

Οι δέκα υποψηφιότητες που διεκδικούν τον τίτλο της καλύτερης ταινίας είναι οι εξής: «American Fiction», «Anatomy of a Fall», «Barbie», «The Holdovers», «Killers of the Flower Moon», «Maestro», «Oppenheimer», «Past Lives», «Poor Things» και «The Zone of Interest».

Τι λένε τα προγνωστικά

Το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι το επικρατέστερο. Ο Νόλαν, το φαβορί για την καλύτερη σκηνοθεσία, είναι επίσης έτοιμος να κερδίσει το πρώτο του Όσκαρ. Η κατηγορία καλύτερης ηθοποιού θα μπορούσε να είναι μια «μάχη» μεταξύ της Λίλι Γκλάντστοουν και της Έμα Στόουν.

Ο καλύτερος ηθοποιός, επίσης, θα μπορούσε να είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ του Cillian Murphy («Oppenheimer») και του Paul Giamatti («The Holdovers»). Και οι δύο θα είναι νικητές για πρώτη φορά. Η συμπρωταγωνίστρια του Giamatti, η Da'Vine Joy Randolph, είναι φαβορί για το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, ενώ ο Robert Downey Jr. («Oppenheimer») αναμένεται να κερδίσει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού. Ο πιο κοντινός του ανταγωνιστής θεωρείται ο Ράιαν Γκόσλινγκ για την ταινία «Barbie».

Υπάρχουν αλλαγές στα φετινά Όσκαρ;

Αν και τα τελευταία Όσκαρ έχουν σημαδευτεί από τα πάντα, από χαστούκια, αδιέξοδα με τους φακέλους και διαμάχες σχετικά με το ποια βραβεία θα απονεμηθούν ζωντανά κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, το φετινό σόου έρχεται χωρίς μεγάλες αλλαγές (εκτός από την έναρξη μία ώρα νωρίτερα). Όλα τα βραβεία θα μεταδοθούν ζωντανά. Η Ακαδημία προσθέτει ένα νέο βραβείο για το καλύτερο κάστινγκ, αλλά αυτό δεν θα απονεμηθεί πριν από τα Όσκαρ του 2026.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε...

Ο συνθέτης Τζον Γουίλιαμς είναι υποψήφιος για το 49ο Όσκαρ καλύτερης μουσικής, για το «Indiana Jones και το Dial of Destiny», και το 54ο συνολικά. Ο Γκοτζίλα πηγαίνει για πρώτη φορά στα Όσκαρ, με το «Godzilla Minus One» να κερδίζει υποψηφιότητα για τα καλύτερα οπτικά εφέ. Και για πρώτη φορά, δύο μη αγγλόφωνες ταινίες είναι υποψήφιες για την καλύτερη ταινία: το γερμανόφωνο δράμα «The Zone of Interest» και η γαλλική ταινία «Anatomy of a Fall».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.