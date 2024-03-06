Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024

Κριός

Αισθάνεστε πολύ καλά, ισορροπημένοι, χαρούμενοι, σχεδόν ευτυχισμένοι! Απολαύστε την ανέφελη μέρα σας και διαφυλάξτε την σαν κόρη οφθαλμού για τις πιο απαιτητικές στιγμές του μήνα που έρχονται… Μετά από πολλή και σοβαρή σκέψη αποφασίζετε να θέσετε τέρμα σε κάτι που σας δημιουργούσε άγχος και ανησυχία. Πετάξτε από την ζωή σας ότι αισθάνεστε ότι δεν είναι άξιο διατήρησης και επικεντρωθείτε στα ωφέλημα.

Ταύρος

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.

Δίδυμοι

Η μέρα σας θα σας εκπλήξεις με μια πολύ θετική τροπή που θα πάρουν οι υποθέσεις σας. Διατηρήστε το θετικό κλίμα και την θετική σας διάθεση και οι εξελίξεις θα είναι σπουδαίες. Θα πρέπει να είστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Ίσως εμπλουτίσουν την ζωή σας με έναν αναπάντεχο τρόπο, αρκεί να μην πάρετε υπερβολικά ρίσκα.

Καρκίνος

Αισθάνεστε ασφαλείς στην δουλειά αλλά και στο σπίτι, κάτι που είχατε να αισθανθείτε εδώ και αρκετούς μήνες. Είστε καχύποπτοι και επιμένετε να προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μυστικά από τους γύρω σας ή από τον σύντροφό σας. Δεν πρόκειται όμως να συμβεί, οπότε μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο την ψυχή σας. Επενδύστε όλα αυτή την θετική σας ενέργεια σε κάτι που θα μπορούσε να σας ωφελήσει πραγματικά…

Λέων

Κάποια πράγματα που διαισθανόσασταν ότι δεν πήγαιναν καλά τον τελευταίο καιρό, ήρθε η πραγματικότητα να σας επιβεβαιώσει. Αποδεχτείτε όσα ήρθαν στην επιφάνεια και προχωρήστε μπροστά όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Θα πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να γίνετε, τι να κάνετε την καριέρα ή την προσωπική σας ζωή και αφού κατασταλάξετε να αναλάβετε δράση για την υλοποίηση των στόχων σας. Δεν ωφελεί να μεμψιμοιρείτε…

Παρθένος

Υπάρχει μια δυσαρμονία στην ατμόσφαιρα και η μέρα σας κάθε άλλο παρά αρμονική θα είναι. Προσοχή θα χρειαστεί στις φιλικές σας σχέσεις, μια και είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Ίσως να σας ζητηθεί ή να χρειαστεί να προσφέρετε κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να εργασθείτε αμισθί. Θα ανταμειφθείτε στο άμεσο μέλλον για την προσφορά σας αυτή…

Ζυγός

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση, σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και αναγέννησης του δεσμού σας.

Σκορπιός

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα.

Τοξότης

Είμαι μια πολύ καλή εποχή να χαράξετε νέα πορεία στην ζωή σας. Αποτινάξτε τα περιττά φορτία από πάνω σας και αξιολογήστε εκ νέου τους στόχους σας με βάση τα τρέχοντα δεδομένα. Ίσως να υπάρξει μια οριστική ρήξη με ένα φιλικό πρόσωπο και η διακοπή των σχέσεων σας. Ίσως να είναι καλύτερα, όταν οι σχέσεις πλέον φθίνουν…

Αιγόκερως

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσασθε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Υδροχόος

Διαπιστώνετε κάπως καθυστερημένα ότι το χάσμα στην σχέση σας έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις και θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας και να κάνετε διορθωτικές κινήσεις πριν είναι πολύ αργά. Στον οικονομικό τομέα, κάποιες επενδύσεις σας δείχνουν τους πρώτους τους καρπούς, κάτι που σας έχει χαροποιήσει. Κινηθείτε με προσεκτικά βήματα και το μέλλον θα σας φέρει πολλά θαυμαστά…

Ιχθείς

Μια έλλειψη ισορροπίας και κάποια δυσαρμονία δεν σας αφήνει να απολαύσετε μια μέρα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας φταίει αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Το όραμα σας λείπει κατά την σημερινή μέρα και μπορεί μεν να δουλεύετε και να προσπαθείτε για το καλύτερο, εάν δεν ξέρετε όμως προς τα πού θέλετε να πάτε, τα πάντα είναι ανώφελα.

