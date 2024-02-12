Το 2019, η Lady Gaga παρέλαβε το Oscar για το Καλύτερο Τραγούδι για το "Shallow" από το soundtrack του "A Star Is Born", όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper).

Πρόσφατα όμως, ο χολυγουντιανός σταρ, ο οποίος έκανε στην ταινία έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, αποκάλυψε ότι αρχικά σκέφτηκε την Αντέλ (Adele) ως συμπρωταγωνίστριά του στον ρόλο της ανερχόμενης τραγουδίστριας Άλι και όχι την Lady Gaga .

Μάλιστα, η Lady Gaga φαίνεται ότι ήταν η 3η επιλογή για την ταινία καθώς ο ρόλος αρχικά είχε δοθεί στην Beyoncé, η οποία όμως αργότερα έπρεπε να αποχωρήσει

Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Κούπερ αποκάλυψε ότι σκεφτόταν να ζητήσει από την Αντέλ να υποδυθεί τον ρόλο της Άλι.

«Σκέφτηκα την Αντέλ για λίγο» είπε και εξήγησε ότι η πλοκή θα ήταν διαφορετική με την Αγγλίδα τραγουδίστρια - τραγουδοποιό.

«Η καριέρα του δεν ήταν υπέροχη. Θα έφευγε στο εξωτερικό. Θα γνώριζε αυτή τη γυναίκα, αλλά αυτό δεν προχώρησε ποτέ» είπε ο Μπράντλεϊ Κούπερ.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποκάλυψε επίσης ότι είχε σκεφτεί τον τραγουδιστή Τζακ Γουάιτ για τον δικό του ρόλο.

Από την πλευρά της, η Αντέλ πρόσφατα δήλωσε στο Vanity Fair ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Υπάρχει μία ταινία και θέλω να την κάνω, αλλά ο άνθρωπος που θα τη γυρίσει δεν είναι ακόμα πνευματικά έτοιμος να γράψει το σενάριό της» ανέφερε. «Τον ενοχλώ κάθε τόσο για αυτό, αλλά απλώς δεν είναι ακόμα εκεί. Αλλά αυτός είναι ο μόνος ρόλος που θέλω. Νομίζω ότι θα τα κατάφερνα πολύ, πολύ, πολύ καλά σε αυτόν» σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

