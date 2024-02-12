Με έναν εντυπωσιακό τρόπο, κατά τη διάρκεια του 58ου Super Bowl, η Beyoncé ανακοίνωσε το δεύτερο μέρος της τριλογίας του «Renaissance» με τίτλο «Act II» και η είδηση - έκπληξη συνοδεύτηκε από δύο νέα country τραγούδια το «Texas Hold Em» και το «16 Carriages».

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από μία διαφήμιση για την Vorizon, στην οποία η σταρ εμφανίζεται να προσπαθεί ανεπιτυχώς να «ρίξει» το διαδίκτυο μέσω μιας σειράς πρωτότυπων και εντυπωσιακών ιδεών, όπως μία ταινία με τίτλο «Barbey», ένα ολόγραμμα με την ονομασία «Beyonc-AI» και μια προεδρική εκστρατεία για το Botus.

Στο τέλος η Beyoncé ακούγεται να λέει: «Εντάξει, είναι έτοιμοι. Ρίξτε τη νέα μουσική».

Στη συνέχεια ένα νέο βίντεο δημοσιεύθηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δίνοντας μία πρώτη γεύση από το «Texas Hold Em» το οποίο φέρει την υπογραφή, μεταξύ άλλων, του Καναδού καλλιτέχνη Lowell, μαζί με την υπόσχεση ότι το «Act II» θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι για το τραγούδι «16 Carriages» συμμετέχουν οι Dave Hamelin, Gavin Williams, Justus West, Saadiq και άλλοι. Επίσης μοιράστηκε τα εξώφυλλα των δύο νέων τραγουδιών που δείχνουν την Beyoncé φοράει καουμπόικο καπέλο όπως και στην τελετή των βραβείων Grammy την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Guardian, μετά την ανακοίνωση της Beyoncé ο ράπερ και τραγουδιστής Lil Nas X, ο οποίος έσπασε τα ρεκόρ με το «Old Town Road» το 2019, έγραψε στο X: «Η Beyonce θα με κάνει να ξαναβάλω το καουμπόικο καπέλο μου».

