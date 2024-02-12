Τον ηθοποιό από τη νέα γενιά του Χόλυγουντ που θα ήταν ο ιδανικός Ράμπο – αν ξαναγυριζόταν ανάλογη ταινία – πρότεινε ο θρυλικός Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone).

Μιλώντας στο The Tonight Show του Τζίμι Φάλον, μεταξύ άλλων, ο Σταλόνε αναφέρθηκε στον ηθοποιό που θα ήθελε να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Τζον Ράμπο.

Όπως είπε ο 77χρονος σήμερα Σταλόνε, αν έδινε ποτέ σε κάποιον νεότερο αυτόν τον ρόλο, αυτός θα ήταν ο «Κεν», Ράιαν Γκόσλινγκ.

«Αν δώσω ποτέ τη σκυτάλη, θα τη δώσω σε αυτόν γιατί αγαπά τον χαρακτήρα», είπε ο Σταλόνε στον Τζίμι Φάλον.

Όπως είπε, γνωρίστηκε με τον Γκόσλινγκ σε ένα δείπνο, και τότε ο πρωταγωνιστής της Barbie και υποψήφιος για Όσκαρ, δεν σταμάτησε να του εκφράζει τον θαυμασμό του για την ταινία και πώς τον είχε επηρεάσει ο συγκεκριμένος χαρακτήρας στα παιδικά του χρόνια.

«Μου λέει ο Ράιαν: «Με γοήτευε ο Ράμπο και πήγαινα στο σχολείο ντυμένος σαν Ράμπο, και οι άνθρωποι με έδιωχναν μακριά».

