Ο Μπραντ Πιτ με το κορίτσι του και με περίεργο πουκάμισο στο πάρτι για τα γενέθλια του (φωτογραφίες)

Πρόσφατα έγινε 60 και – κυριολεκτικά – δεν του φαίνεται 

BRAD PITT

Πρόσφατα, στις 18 Δεκεμβρίου,  ο Μπραντ Πιτ (περιττές οι συστάσεις) έγινε 60 ετών και το X ( πρωήν Twitter) υποκλίθηκε στην αγέραστη γοητεία του και στο ταλέντο του. 

Μία μερα αργότερα, ο γόης του Χόλυγουντ γιόρτασε τα γενέθλιά του με την αγαπημένη του Ines de Ramon σε διάσημο στέκι του Λος Αντζελες και ο φακός των παπαράτσι (φυσικά) τον εντόπισε. 

Ο εορτάζων φρόντισε να τραβήξει (έτσι κι αλλιώς) τα βλέμματα φορώντας ένα μαύρο και χρυσό πουκάμισο, ενώ η Ινές φορούσε ένα λευκό μίνι φόρεμα.

Φωτ. από ΤΜΖ/The Image Direct

Πηγή: skai.gr

