Πρόσφατα, στις 18 Δεκεμβρίου, ο Μπραντ Πιτ (περιττές οι συστάσεις) έγινε 60 ετών και το X ( πρωήν Twitter) υποκλίθηκε στην αγέραστη γοητεία του και στο ταλέντο του.

Μία μερα αργότερα, ο γόης του Χόλυγουντ γιόρτασε τα γενέθλιά του με την αγαπημένη του Ines de Ramon σε διάσημο στέκι του Λος Αντζελες και ο φακός των παπαράτσι (φυσικά) τον εντόπισε.

ICYMI: Brad Pitt Joined by Girlfriend Ines De Ramon For 60th Birthday Celebration | Click to read more 👇 https://t.co/2OARlNepv1 — TMZ (@TMZ) December 21, 2023

Ο εορτάζων φρόντισε να τραβήξει (έτσι κι αλλιώς) τα βλέμματα φορώντας ένα μαύρο και χρυσό πουκάμισο, ενώ η Ινές φορούσε ένα λευκό μίνι φόρεμα.

Φωτ. από ΤΜΖ/The Image Direct

Πηγή: skai.gr

