Η διάσημη Ισραηλινή ηθοποιός, Γκαλ Γκαντότ, καλωσόρισε την τέταρτη κόρη της. Σε μία ανακοίνωση-έκπληξη που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ευτυχισμένη μαμά αποκάλυψε την γέννηση της μικρής Ori, ενώ έγραψε για τη δύσκολη εγκυμοσύνη που είχε και την οποία κράτησε μυστική.

«Γλυκό μου κορίτσι, καλώς ήρθες», έγραψε η πρωταγωνίστρια στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram και στο Facebook.

«Η εγκυμοσύνη δεν ήταν εύκολη και τα καταφέραμε. Έφερες τόσο πολύ φως στη ζωή μας, ανταποκρινόμενη στο όνομά σου, Ori, που στα εβραϊκά σημαίνει «το φως μου». Οι καρδιές μας είναι γεμάτες ευγνωμοσύνη. Καλώς ήρθες στο σπίτι των κοριτσιών. Και ο μπαμπάς είναι πολύ καλός» συμπλήρωσε και την συνόδευσε με μία φωτογραφία από το μαιευτήριο που την κρατά σφικτά στην αγκαλιά της.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Ισραήλ το 2008 και έχουν αποκτήσει την Alma 12 ετών, την 6χρονη Μaya και Daniella δύο ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.