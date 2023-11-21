Φωτογραφίες του ηθοποιού Τίμοθι Σαλαμέ από συνάντησή του με τον σχεδιαστή βιντεοπαιχνιδιών Χιντέο Κοτζίμα έχουν πυροδοτήσει φήμες για συνεργασία.

Ο Κοτζίμα αυτή τη στιγμή εργάζεται για τη συνέχεια του «Death Stranding» που έχει αναγνωριστεί από τους κριτικούς, με τον Νόρμαν Ρίντους να επιστρέφει ως Σαμ Πόρτερ Μπρίτζες, μαζί με τον Τρόι Μπέικερ ως Χιγκς και τη Λέα Σεϊντού ως Φρατζάιλ.

Τόσο η Έλ Φάνινγκ όσο και η Σιόλι Κουτσούνα έχουν επίσης ενταχθεί στο καστ, με τον Κοτζίμα να παραδέχεται ότι θα έπρεπε στην ουσία να ξαναγράψει το παιχνίδι, εάν η Φάνινγκ δεν συμμετείχε στο πρότζεκτ.

Τώρα, μια σειρά από φωτογραφίες της συνάντησης του Κοτζίμα με τον Σαλαμέ έχει πυροδοτήσει φήμες ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν.

Η συνάντηση φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν ο Σαλαμέ επισκέφθηκε το Kojima Production Studio στην Ιαπωνία. Εκεί, ο ηθοποιός πόζαρε για μια σειρά φωτογραφιών.

«Είναι ντυμένος σαν να είναι ο επόμενος Πρωταγωνιστής στο επόμενο παιχνίδι σου» έγραψε ένας χρήστης στο X. Το Reddit ήταν γεμάτο από τις ίδιες ενθουσιώδεις εικασίες.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Death Stranding 2» δεν έχει ανακοινωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.