Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Πολλές συζητήσεις σήμερα για προβλήματα οικογενειακά. Κρατήστε ήπιους τόνους και μην εκνευρίζεστε. Για τους ερωτευμένους η ατμόσφαιρα είναι αρκετά ειδυλλιακή. Μην επιβάλετε ωστόσο τις απόψεις σας με τρόπο μαχητικό. Ένας καινούργιος φίλος μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Προσοχή όμως στην οδήγηση και τα αλκοολούχα ποτά.

Ταύρος

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποιες από τις φοβίες σας. Καταπολεμήστε τον πανικό και ενεργήστε με ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Αποβάλετε τις φοβίες σας που σας περιορίζουν και αφήστε το φως να μπει στη ζωή σας. Προσοχή στην ένταση με αγαπημένα πρόσωπα ή οικογενειακό περιβάλλον σήμερα! Εάν χάσετε την ψυχραιμία σας και βάλετε τις φωνές, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να χάσετε το δίκαιο σας. Με τη διπλωματία θα καταφέρετε περισσότερα.

Δίδυμοι

Εντάσεις και διαπληκτισμοί δημιουργούν ένα καθόλου ευχάριστο περιβάλλον, τόσο σε φιλικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κρατήσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μέσα από την ένταση δεν μπορούν να γεννηθούν λύσεις. Μην κατατρώγεστε με τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητας σας. Ανανεωθείτε ψυχικά ή ανανεώστε τον χώρο σας κάνοντας κάποιες εικαστικές παρεμβάσεις για να αισθανθείτε καλύτερα και να αποσπάσετε την προσοχή σας.

Καρκίνος

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσασθε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Λέων

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

Παρθένος

Ευνοϊκή μέρα η σημερινή. Περιβάλλεστε από αγάπη και στοργή σήμερα και δεν απέχετε πολύ από το να αισθάνεστε ότι είστε ευτυχισμένοι. Διαφυλάξτε αυτό το πολύτιμο συναίσθημα για τις κάπως πιο δύσκολες μέρες της ζωής. Νομικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν θα τελειώσουν, ενώ οι κατάλληλες κινήσεις θα αυξάνουν τα έσοδα σας. Μια νέα γνωριμία έρχεται για τους αδέσμευτους!

Ζυγός

Με αποφασιστικότητα θα επιμονή θα καταφέρετε να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας και να ωθήσετε την καριέρα σας στην ανοδική πορεία που δικαιούστε. Έχετε μεγάλες προσδοκίες, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, η πραγματικότητα ωστόσο θα έρθει να σας προσγειώσει απότομα. Και κάποια πρόσθετα έσοδα που μπορεί να προκύψουν δεν θα είναι άξια λόγου…

Σκορπιός

Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά σας είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σας, αναπολώντας τις διακοπές. Προσοχή σε λάθη και παραλήψεις που μπορεί να στοιχίσουν. Η φιλία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην σημερινή σας μέρα. Ένα νέο φιλικό πρόσωπο στην ζωή σας θα φέρει και νέα ενδιαφέροντα, χρειάζεται όμως χρόνος μέχρι να βρείτε έναν κοινό βηματισμό…

Τοξότης

Ίσως να κινηθείτε δυναμικά και να κόψετε κάποιους δεσμούς που αισθάνεστε ότι σας κρατάνε δέσμιους και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε στην ζωή. Είστε πολύ δοτικοί, κάποιοι όμως σας εκμεταλλεύονται και σας απομυζούν. Δεν είναι ανάγκη να αλλοιώσετε τον χαρακτήρα σας και να αλλάξετε την συμπεριφορά σας, απλά κάντε ένα καλό ξεκαθάρισμα στον περίγυρο σας. Προσοχή όμως μην γκρεμίσετε τα πάντα γύρω σας…

Αιγόκερως

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Οι αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Υδροχόος

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Ιχθείς

Μια επιτυχία που θα υπάρξει σήμερα σαφώς και δεν θα πρέπει να σας κάνει να χαλαρώσετε τις προσπάθειες σας. Χρειάζεται εγρήγορση και συνεχή πάλη για να τα καταφέρετε. Μπείτε μπροστά και εμπνεύστε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας! Έχετε την ικανότητα, αλλά και τις εμπειρίες που απαιτούνται για να δείξετε τον σωστό δρόμο…

