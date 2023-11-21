«Χρόνια πολλά απαίσιε άνθρωπε, παγκόσμιας κλάσης μαλάκα» έγραψε ο Παξ στον πατέρα του, Μπραντ Πιτ, για να του ευχηθεί για τη «Γιορτή του Πατέρα» το 2020, μια ανάρτηση που φανερώνει τις άσχημες σχέσεις που είχαν μεταξύ τους. Ωστόσο, η ανάρτηση αυτή έχει διαγραφεί πλέον.

«Ευτυχισμένη Ημέρα του Πατέρα σε αυτόν τον παγκόσμιας κλάσης κόπ... Χρόνο με τον χρόνο, ξανά και ξανά, αποδεικνύεις στον εαυτό σου ότι είσαι ένα απαίσιο και ποταπό πρόσωπο. Δεν έχεις καμία εκτίμηση ή ενσυναίσθηση απέναντι στα 4 μικρότερα παιδιά σου που τρέμουν από φόβο όταν βρίσκονται μπροστά σου. Ποτέ δεν θα καταλάβεις τη ζημιά που έχεις κάνει στην οικογένειά μου, γιατί είσαι ανίκανος να το κάνεις. Έχεις κάνει τη ζωή των πιο κοντινών μου ανθρώπων μια συνεχή κόλαση. Μπορείς να λες στον εαυτό σου και στον κόσμο ό,τι θες, αλλά η αλήθεια θα έρθει στο φως κάποια μέρα. Οπότε, χρόνια πολλά για την Ημέρα του Πατέρα, απαίσιε άνθρωπε...» είχε γράψει σε στόρι του ο Παξ το οποίο ωστόσο διέγραψε αμέσως τότε.

Μια πηγή που επικαλείται η Daily Mail, επιβεβαίωσε ότι ο λογαριασμός στο Instagram, στον οποίο ανέβηκε η επίμαχη ανάρτηση, ανήκει όντως στον Παξ. «Είναι ο λογαριασμός που χρησιμοποιεί για φίλους από το σχολείο κυρίως. Δεν λέει ποτέ πολλά για τους γονείς του, οπότε αυτό ήταν ασυνήθιστο».

Η Αντζελίνα Τζολί υιοθέτησε τον Παξ από ένα ορφανοτροφείο στο Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ το 2007 και τον επόμενο χρόνο ο Μπραντ Πιτ τον υιοθέτησε και επισήμως.Το 2016, το ζευγάρι, δύο μόλις χρόνια μετά τον γάμο τους, χώρισε και τα παιδιά έμειναν με την Ατζελίνα Τζολί. Γρήγορα τα δημοσιεύματα οργίασαν για έναν καυγά μεταξύ του Μάντοξ, του μεγαλύτερου παιδιού τους και του Μπραντ Πιτ. Φαίνεται όμως ότι ούτε με τον Παξ είχε καλές σχέσεις ο σταρ του Χόλιγουντ.

Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2019 και παρόλο που η Τζολί είχε αρχικά την πλήρη επιμέλεια των παιδιών, το 2021 επιτεύχθηκε μια συμφωνία που επέτρεπε στον Πιτ να τα έχει τον μισό χρόνο.

Όμως, λίγο αργότερα, ο δικαστής που ήταν υπεύθυνος για την υπόθεση, αποκαλύφθηκε ότι είχε στενές επιχειρηματικές σχέσεις με τους δικηγόρους του Πιτ και έτσι αποκλείστηκε από την υπόθεση και η κηδεμονία επεστράφη στην Ατζελίνα Τζολί. H Τζολί πρόσφατα, κατηγόρησε τον δικαστή ότι δεν τη διαχειρίστηκε σωστά, καθώς ήταν «διεφθαρμένος» και «προκατειλημμένος» μαζί της και ευνόησε έτσι, τον πρώην σύζυγό της.

Ο Πιτ ερευνήθηκε επίσης από το FBI για καταγγελίες κακοποίησης παιδιών μετά τον φερόμενο καβγά με τον Μάντοξ σε ιδιωτικό τζετ πέντε ημέρες πριν η Τζολί καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Σε κατάθεσή της, η Τζολί είχε περιγράψει το βίαιο ξέσπασμα του πρώην συζύγου της, τον Σεπτέμβριο του 2016, όταν εκείνοι και τα έξι παιδιά τους πετούσαν από τη Γαλλία στην Καλιφόρνια.

«Ο Πιτ έπνιξε ένα από τα παιδιά και χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο» και «άρπαξε την Τζολί από το κεφάλι και την κούνησε», αναγράφονται στην κατάθεση, προσθέτοντας ότι κάποια στιγμή «έχυσε μπύρα στην Τζολί. Σε ένα άλλο, έριξε μπύρα και κόκκινο κρασί στα παιδιά». Παρά την πίεση από την πλευρά της Τζολί να διερευνηθεί περαιτέρω το θέμα, οι αρχές δεν αποφάσισαν καμία ποινική δίωξη εις βάρος του Πιτ. Μόλις μερικές μέρες μετά το οικογενειακό ταξίδι, η Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Πηγή: skai.gr

