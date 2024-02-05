Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Brad Pitt-Angelina Jolie: Κέρδισε στη δικαστική διαμάχη για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval

Πριν παντρευτούν, το ζευγάρι αγόρασε μαζί το κτήμα, με τον Πιτ να κατέχει το 60% και την Τζολί το 40%

Brad Pitt-Angelina Jolie

Ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον τελευταίο γύρο στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, για τον γαλλικό αμπελώνα τους αξίας 500 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το «Page Six».

Ο 60χρονος πρωταγωνιστής του «Moneyball» βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλιφόρνιας και του Λουξεμβούργου για το Château Miraval, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει το πλειοψηφικό ποσοστό στον περίφημο αμπελώνα, αφού η 48χρονη Τζολί πούλησε τις μετοχές της στον Yuri Shefler, ιδιοκτήτη του ρωσικού γίγαντα της βότκας «Stoli».

Πριν παντρευτούν, το ζευγάρι αγόρασε μαζί το κτήμα, με τον Πιτ να κατέχει το 60% και την Τζολί το 40%. Μετά τον γάμο τους, ο ηθοποιός χάρισε στην Τζολί ένα επιπλέον 10% σαν γαμήλιο δώρο. Ωστόσο, το ζευγάρι χώρισε το 2016.

Στη συνέχεια η Τζολί πούλησε τις μετοχές της, αλλά ο Πιτ υποστηρίζει ότι η συμφωνία της δεν ήταν έγκυρη και ότι θα έπρεπε να διατηρήσει το 60% της ιδιοκτησίας του.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπραντ Πιτ Αντζελίνα Τζολί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark