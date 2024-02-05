Ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον τελευταίο γύρο στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, για τον γαλλικό αμπελώνα τους αξίας 500 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το «Page Six».

Ο 60χρονος πρωταγωνιστής του «Moneyball» βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλιφόρνιας και του Λουξεμβούργου για το Château Miraval, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει το πλειοψηφικό ποσοστό στον περίφημο αμπελώνα, αφού η 48χρονη Τζολί πούλησε τις μετοχές της στον Yuri Shefler, ιδιοκτήτη του ρωσικού γίγαντα της βότκας «Stoli».

Πριν παντρευτούν, το ζευγάρι αγόρασε μαζί το κτήμα, με τον Πιτ να κατέχει το 60% και την Τζολί το 40%. Μετά τον γάμο τους, ο ηθοποιός χάρισε στην Τζολί ένα επιπλέον 10% σαν γαμήλιο δώρο. Ωστόσο, το ζευγάρι χώρισε το 2016.

Στη συνέχεια η Τζολί πούλησε τις μετοχές της, αλλά ο Πιτ υποστηρίζει ότι η συμφωνία της δεν ήταν έγκυρη και ότι θα έπρεπε να διατηρήσει το 60% της ιδιοκτησίας του.



