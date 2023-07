Brad Pitt-Angelina Jolie: «Πόλεμος»… τέλος για τους Brangelina - Τα βρίσκουν εξωδικαστικά για το Miraval

Ο πόλεμος μεταξύ του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί ήταν το πιο μακροχρόνιο - και πιο πικρόχολο - διαζύγιο διασημοτήτων. Ωστόσο, το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι θέλησε να βάλει ένα τέλος στη δικαστική διαμάχη, σχετικά με τον γαλλικό αμπελώνα, Château Miraval.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται 15 μέρες, αφού η Nouvel, η εταιρεία μέσω της οποίας η ηθοποιός κατείχε το μερίδιό της στο οινοποιείο, κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου της Καλιφόρνια ότι ο Μπραντ Πιτ και οι συνεργάτες του οφείλουν πάνω από 350 εκατ. δολάρια.

EXCLUSIVE: Brangelina peace talks! Brad Pitt and Angelina Jolie agree to settle bitter legal war over their French vineyard as they agree to resolve proceedings outside of court https://t.co/QvT6LTaDCi pic.twitter.com/j2pNpwgUtb