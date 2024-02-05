Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Η ατμόσφαιρα είναι ηπιότερη σήμερα και οι πιθανότητες να διορθώσετε τις δυσκολίες που προέκυψαν χθες είναι πολλές. Ξεκαθαρίστε τις διαφορές και βάλτε μερικά πράγματα στη θέση τους. Αν και πολλά πράγματα σας στεναχωρούν, θα μπορέσετε να ταχτοποιήσετε κάπως τα οικονομικά και προσωπικά σας θέματα σήμερα. Κάποιο ηλικιωμένο άτομο θα βοηθήσει τις προσπάθειες σας

Ταύρος

Δεν χρειάζεται να σας πιάνει κατήφεια. Κάποια πράγματα τελειώνουν, κάποια άλλα όμως ξεκινούν. Αυτός είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής και η μετεξέλιξη μας είναι μέρος της φυσικής μας πορείας… Προσοχή, ωστόσο, σε ποιους θα εμπιστευτείτε τα εσώψυχα σας! Υπάρχουν άτομα που δεν αξίζουν της εμπιστοσύνης σας και θα πρέπει να τα απομακρύνετε από κοντά σας, γιατί θα σας κάνουν ζημιά.

Δίδυμοι

Υπάρχει μια ένταση στην οικογένεια που μπορεί να οφείλεται σε διάσταση απόψεων σε θέματα καθημερινής διαχείρισης. Μην εξάπτεστε και προσπαθήστε με συναινετικό τρόπο να βρείτε λύσεις. Θα πρέπει να πάρετε τα ηνία και να βγείτε μπροστά. Κάποιες υποθέσεις πρέπει να κλείσουν, κάτι που, αν το καταφέρετε, θα σας τονώσει σημαντικά και θα σας απαλλάξει από ένα φορτίο.

Καρκίνος

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…

Λέων

Υπομονή και επιμονή θα πρέπει να δείξετε σήμερα και κυρίως να μην αφήσετε την γλώσσα σας θα εκστομίσει τα όσα θα θέλατε να πείτε, γιατί θα προκαλέσετε σημαντική ζημιά στις σχέσεις σας. Μια ασυνεννοησία με τους συνεργάτες σας ή μια απρόσεκτη ανάγνωση κάποιων εγγράφων μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα.

Παρθένος

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ονειροπολήσεις και μη ρεαλιστικά πλάνα. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και δουλέψτε σκληρά για να ανταμειφθείτε… Η επιτυχία στις επαγγελματικές σας βλέψεις και στην νέα προσπάθεια που ξεκινάτε εξαρτάται απόλυτα από τις συμβουλές που θα λάβετε από πιο έμπειρους στον χώρο ανθρώπους.

Ζυγός

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Σκορπιός

Ελέγξτε το πάθος, τις αντιδράσεις και τον αυθορμητισμό σας σήμερα, γιατί κάτι θα σας βγάλει από τα ρούχα σας και υπάρχει κίνδυνος να αντιδράσετε ακραία. Μην απομονώνεστε για να προστατέψετε τα προσωπικά ή επαγγελματικά σας συμφέροντα. Η επικοινωνία είναι αυτή που θα σας παρέχει λύσεις και προοπτικές…

Τοξότης

Η ένταση και οι διαμάχες που θα υπάρξουν στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας αναστατώσουν και θα σας γεμίσουν με άγχος. Σε ερωτικό επίπεδο, εκφραστείτε ελεύθερα και επικοινωνήστε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και μη νιώθετε αναστολές. Πάθος, έρωτας και δυνατή αγάπη σας περιμένουν!

Αιγόκερως

Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία. Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε… Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.

Υδροχόος

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

Ιχθείς

Μια απρογραμμάτιστη μικρή απόδραση ίσως να προκύψει, η οποία θα σας αναπτερώσει το ηθικό και θα σας απομακρύνει από την ρουτίνα που σας έχει ρίξει ψυχολογικά τελευταία. Στον συναισθηματικό τομέα η μέρα είναι εξαιρετική, μια και κυριαρχεί μια ατμόσφαιρα αρμονίας και ομοψυχίας. Καλή είναι η μέρα και για τις φιλικές σας επαφές. Επωφεληθείτε και χαλαρώστε ή διασκεδάστε με το ταίρι και τους φίλους σας.

