Ed Sheeran: Έγινε 33 χρόνων και «αυτοτρολάρεται»…

Ο Ed Sheeran γιόρτασε τα γενέθλιά του -έγινε 33 ετών- και δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο καλλιτέχνης «ανέβασε» δύο αστείες φωτογραφίες από το καμαρίνι του στα παρασκήνια, το οποίο ήταν γεμάτο με χρυσά μπαλόνια. Ο ίδιος έγραψε στην ανάρτηση: «Χρόνια πολλά σε μένα».
Σε μία φωτογραφία, ο Ed Sheeran φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, διακοσμημένα με τούρτες γενεθλίων που έγραφαν «Happy Birthday». Ο καλλιτέχνης φορούσε μια μπλούζα με φωτογραφίες του σωματοφύλακά του, Kevin Myers. Ο Ed και ο Kevin, ο οποίος έχει το παρατσούκλι «Security Kev», έχουν μια μακροχρόνια αδελφική σχέση, που έχει γίνει αγαπητή από τους θαυμαστές.
Ο Kev έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο Instagram, όπου καταγράφει τη ζωή του ταξιδεύοντας στον κόσμο με το διάσημο αφεντικό του.
