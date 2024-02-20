Hilary Swank: Ήταν δύσκολα τα ξενύχτια με τα δίδυμα, αλλά θα τα θυμάμαι με αγάπη

Η Χίλαρι Σουάνκ προβληματίζεται για τις προκλήσεις και τις ανταμοιβές του να είσαι μαμά διδύμων. Η 49χρονη ηθοποιός μίλησε στο «People» με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας «Ordinary Angels».

Τον Απρίλιο του 2023, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο σύζυγός της, Philip Schneider, καλωσόρισαν τα παιδιά τους, Aya και Ohm.

Οι νύχτες είναι ομολογουμένως «δύσκολες» με τα δίδυμα, αλλά η Σουάνκ γνωρίζει επίσης ότι θα έρθει η στιγμή που θα αναπολεί αυτές τις στιγμές.

«Τα ξενύχτια είναι δύσκολα, αλλά ξέρω ότι θα περάσει και αυτό. Λέω πολλές φορές στον εαυτό μου ότι θα έρθει κάποια στιγμή που όλα αυτά θα μου λείπουν καθώς τα παιδιά θα μεγαλώνουν».

Η ηθοποιός ανυπομονεί ήδη για την επόμενη πρόκληση: Όταν τα δίδυμα θα είναι πιο κινητικά. «Λοιπόν, μπουσουλάνε μόνο, οπότε δεν είναι σαν να είμαστε εκτός ελέγχου ή κάτι τέτοιο», αναφέρει χαμογελώντας.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο «Today», η ηθοποιός αποκάλυψε το ιδιαίτερο νόημα πίσω από τα ονόματα των μωρών της.

«Η Aya ήταν προσφυγοπούλα από τη Συρία που γνωρίσαμε στον Λίβανο. Ήταν, λοιπόν, αυτό το θαρραλέο, γενναίο νεαρό κορίτσι, γεμάτο ζωή, που περνούσε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο. Ο σύζυγός μου και εγώ λέγαμε, είναι τόσο όμορφη, τι υπέροχο όνομα», είπε.

Όσο για τον γιο τη, Ohm, η Σουάνκ επισήμανε: «Θεωρείται ο πρώτος παγκόσμιος ήχος και ενώνει όλους τους ανθρώπους και αυτό ακούγεται πολύ ταιριαστό».



