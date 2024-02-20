Λογαριασμός
BAFTA: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε την απόλυτη γκάφα – Μίλησε για διασκεδαστική ταινία, ενώ η ηθοποιός είχε πέσει θύμα βιασμού!

Δυστυχώς, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εκτός από τη συγκεκριμένη γκάφα, παραδέχτηκε ότι δεν είχε δει πολλές ταινίες   

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε την απόλυτη γκάφα στα BAFTA, αφού χαρακτήρισε μια δραματική ταινία «διασκεδαστική», αλλά στην πραγματικότητα αποκαλύφθηκε η «γύμνια» του, αφού πήγε «αδιάβαστος» στην εκδήλωση. 

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας μιλούσε στη Mia McKenna-Bruce, η οποία έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο της στη δραματική ταινία «How To Have Sex». Η 26χρονη ηθοποιός απέσπασε το διάσημο βραβείο, το οποίο απονεμήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024, για την ερμηνεία της ως Tara, μια παρθένα που πηγαίνει διακοπές με φίλους της στα Μάλια της Κρήτης, όπου βιάζεται από έναν συμπατριώτη της τουρίστα. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε δει την ταινία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είπε στην ηθοποιό ότι φαίνεται να είναι… διασκεδαστική. Ο μελλοντικός μονάρχης χαιρέτισε τη Μία, η οποία έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Tracy Beaker Returns», αναφέροντας: «Δεν έχω δει ακόμη την ταινία σου - νομίζω ότι φάνηκε ότι διασκεδάζεις πολύ σε όλη τη διάρκεια».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αφού χαιρέτισε και τις άλλες συναδέλφους της υποψήφιες - τις Ayo Edebiri, Phoebe Dynevor και Sophie Wilde του «The Bear» - ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν είχε παρακολουθήσει καμία από τις ταινίες τους. 

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Αν και η Mia McKenna-Bruce του πρότεινε να δει την ταινία της, ο πρίγκιπας απάντησε: «Έχω πολλές ταινίες να παρακολουθήσω…». 

Η Mia έχει περιγράψει το «How To Have Sex» ως μια σημαντική ταινία «για τους νέους ανθρώπους, κυρίως που βρίσκονται σε αυτό το σημείο της ζωής τους, όπου ανακαλύπτουν τον εαυτό τους». 

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε στα BAFTA χωρίς τη σύζυγό του, Κέιτ, η οποία αναρρώνει από εγχείρηση στην κοιλιά. Αντιμετωπίζει επίσης το σοκ από τη διάγνωση του καρκίνου του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, καθώς ο μονάρχης υποβάλλεται σε θεραπεία.

