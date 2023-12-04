Billie Eilish: Αποκάλυψε ότι της αρέσουν οι γυναίκες – Νόμιζα ότι ο κόσμος το γνώριζε…

Η Billie Eilish αποκάλυψε περισσότερα για την πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Variety». Η 21χρονη σούπερ σταρ της ποπ ανέφερε στην πρόσφατη συνέντευξή της ότι την «ελκύουν» οι γυναίκες στο τεύχος «Power of Women» του περιοδικού, τον περασμένο μήνα.

«Όχι, δεν το έκανα», είπε η Eilish, όταν ρωτήθηκε από το «Variety» αν είχε σκοπό να εκδηλωθεί στο άρθρο. «Αλλά κατά κάποιο τρόπο σκέφτηκα, "Δεν ήταν προφανές;"... Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος δεν το ήξερε».

Και συνέχισε: «Απλά δεν πιστεύω πραγματικά σε αυτό», είπε για την έννοια του coming out. «Απλά σκέφτομαι: "Γιατί δεν μπορούμε απλά να υπάρχουμε;" Το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό και απλά δεν μιλούσα γι' αυτό».

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) December 2, 2023

Η διάσημη τραγουδίστρια ανέφερε, επίσης, για τις γυναίκες στη συνέντευξή της: «Ποτέ δεν ένιωσα ότι μπορούσα να σχετιστώ πολύ καλά με τα κορίτσια. Αγαπώ τις γυναίκες τόσο πολύ. Τις αγαπώ ως ανθρώπους. Με ελκύουν πραγματικά. Έχω βαθιές σχέσεις με τις γυναίκες στη ζωή μου, τους φίλους στη ζωή μου, την οικογένεια στη ζωή μου. Με ελκύουν σωματικά. Αλλά επίσης με τρομάζουν τόσο πολύ αυτές και η ομορφιά τους και η παρουσία τους», πρόσθεσε.

Billie Eilish Opens Up About Coming Out: 'I Didn't Realize People Didn't Know' https://t.co/cSuc4uejKz — People (@people) December 3, 2023

Ήταν μια σημαντική χρονιά και με σημαντικά επιτεύγματα στην καριέρα της Eilish, η οποία έχει εξασφαλίσει συνολικά έξι υποψηφιότητες για Grammy για την τελετή του 2024. Τα βραβεία Grammy θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες, στις 4 Φεβρουαρίου.

