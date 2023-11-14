Η Billie Eilish αποκάλυψε ότι έλκεται σωματικά από τις γυναίκες σε συνέντευξή της για το τεύχος «The Power of Women», του «Variety». Η τραγουδίστρια του «Bad Guy» αποκάλυψε ότι παρά το γεγονός ότι αισθάνεται μια έλξη προς τις γυναίκες, πάντα ένιωθε ότι αυτή δεν ήταν αμοιβαία.

«Ποτέ δεν ένιωσα ότι μπορούσα να σχετιστώ πολύ καλά με τα κορίτσια», δήλωσε η 21χρονη. «Τις αγαπώ τόσο πολύ. Με ελκύουν ως άνθρωποι. Με ελκύουν πραγματικά.

Έχω βαθιές σχέσεις με τις γυναίκες, τους φίλους, την οικογένεια στη ζωή μου», συνέχισε. «Με ελκύουν σωματικά οι γυναίκες, αλλά με τρομάζει η ομορφιά τους, η παρουσία τους».

Αν και η Eilish δεν απάντησε για το αν θα ήταν ανοιχτή στο να έχει μια ρομαντική σχέση με μια άλλη γυναίκα, αναφέρθηκε στο πώς η δική της αυτοπεποίθηση - ή η έλλειψή της - έχει επηρεάσει τη ζωή της στα ραντεβού και την αντίληψή της για τη γυναικεία φύση.

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ποτέ δεν ένιωσα γυναίκα», αποκάλυψε. «Ποτέ δεν ένιωσα επιθυμητή. Ποτέ δεν ένιωσα θηλυκή. Πρέπει να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι, ας πούμε, ένα όμορφο κορίτσι», πρόσθεσε η τραγουδίστρια, η οποία χώρισε από τον Jesse Rutherford τον περασμένο Μάιο.

Μέρος του τρόπου με τον οποίο η Eilish αντιμετώπισε αυτά τα συναισθήματα ήταν να ντύνεται αποκλειστικά με υπερμεγέθη ρούχα για να κρύψει τη σιλουέτα της. «Δεν ήθελα οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στο σώμα μου, έστω και οπτικά. Δεν ήμουν αρκετά δυνατή και ασφαλής για να το δείξω», εξήγησε η ίδια. «Αν το είχα δείξει εκείνη την εποχή, θα ήμουν εντελώς συντετριμμένη αν ο κόσμος έλεγε κάτι».

Αν και σπάνια μιλάει για την ερωτική της ζωή, η τραγουδίστρια συχνά κατακεραυνώνει τα «τρολ» του διαδικτύου που σχολιάζουν το σώμα της.

Τον Ιούνιο, η επτά φορές νικήτρια των Grammy δήλωσε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δυσκολία τα… ατελείωτα σχόλια για το σώμα της. «Μου αρέσει ο εαυτός μου περισσότερο από ό,τι παλιά και με ενδιαφέρει περισσότερο το πώς νιώθω εγώ παρά το πώς νιώθουν αυτοί», πρόσθεσε.

