Αίσθηση προκαλεί η νέα βιογραφία της Jackie Kennedy

Η Jackie Kennedy αναδεικνύεται ως μια προσωπικότητα που ξεπερνά τα όρια της δημοσιότητας, καθώς η βιογραφία «Jackie: Public, Private, Secret» του J. Randy Taraborrelli αποκαλύπτει νέες πτυχές της ζωής της.

Το βιβλίο αποτελεί ένα παράθυρο στην προσωπική της εμπειρία, φωτίζοντας τις σχέσεις που είχε και τα συναισθήματά της.

Ένας από τους πυλώνες της ιστορίας είναι η σχέση της με τον αρχιτέκτονα Jack Warnecke.

Η βιογραφία αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες αυτής της σχέσης, αφηγούμενη την εξέλιξη της αγάπης τους και τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν ως ζευγάρι. Η Jackie, παρότι ήταν μια δημοφιλής πρώτη κυρία, ζούσε μια πλούσια και περίπλοκη προσωπική ζωή που συχνά παρέμενε κρυφή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ένα άλλο ενδιαφέρον κεφάλαιο της βιογραφίας αφορά τη σχέση μεταξύ του γιου της, John F. Kennedy Jr., και της διάσημης τραγουδίστριας Madonna.

Ο συγγραφέας αποκαλύπτει τα συναισθήματα της Jackie για αυτήν την περιπέτεια, προσφέροντας έναν μοναδικό και προσωπικό κομμάτι της ιστορίας της.

Η ιστορία της σχέσης μεταξύ της Jackie και του John F. Kennedy αποτελεί ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο της ζωής τους. Η αρχική αντίδραση της μητέρας της, Janet Bouvier, αποτελεί μια σημαντική πτυχή αυτής της ιστορίας.

Η Janet είχε αρχικά την άποψη ότι η μικρότερη κόρη της Lee, θα ταίριαζε καλύτερα με τον μελλοντικό πρόεδρο.

Η συνάντησή της με τον τότε νεαρό γερουσιαστή John F. Kennedy σε ένα πάρτι στο κτήμα των Kennedy στο Palm Beach αποτέλεσε το ξεκίνημα μιας σχέσης που θα καθόριζε την ιστορία των δύο οικογενειών.

Η περιγραφή της σχέσης της Jackie με τον JFK από τον Taraborrelli φαίνεται να αποκαλύπτει μια πολυπλοκότητα που υπερβαίνει τα απλά ρομαντικά συναισθήματα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η επιλογή για τον γάμο δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε έναν έρωτα, αλλά στο ερώτημα

«Ποιος έπρεπε να τακτοποιηθεί».

Η απόφαση της μητέρας της, Janet, να επιλέξει την Jackie αντί για την Lee ως την κατάλληλη σύντροφο για τον JFK, σύμφωνα με τον Taraborrelli, επηρέασε σημαντικά τη ζωή και την πορεία της Jackie.

Αυτή η επιλογή είχε εξαιρετικές συνέπειες για την ίδια και για την οικογένειά της, θέτοντας την υπό το φως της δημοσιότητας και της πολιτικής σκηνής.

Όσον αφορά την επισκεψη του Αριστοτέλη Ωνάση στην Jackie μετά τη δολοφονία του JFK, φαίνεται ότι οι περιστάσεις αυτής της επίσκεψης ήταν ευαίσθητες.

Το γεγονός ότι ο Ωνάσης είχε εκείνη την περίοδο σχέση με την αδελφή της Jackie, τη Lee, προσθέτει μια επιπλέον πτυχή στον πολυποίκιλο χαρακτήρα των γεγονότων.

Η ζωή της Jackie Kennedy μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση αποκτά περισσότερα ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς οι ερωτικές και προσωπικές της σχέσεις εξελίσσονται.

Αμέσως μετά, ξεκινάει την επόμενη σχέση της με τον Μιχάλη Κακογιάννη.

Η προσπάθεια της Jackie να συμφιλιώσει τον Κακογιάννη με τον Ωνάση, ενώ ο τελευταίος βρισκόταν στο νεκροκρέβατο, αντικατοπτρίζει την επιθυμία της για ηρεμία και συνενόηση στο περιβάλλον της προσωπικής της ζωής.

Η ερώτηση του Κακογιάννη προς την Jackie μετά τον θάνατο του Ωνάση, «Τι θα γινόταν αν εσύ κι εγώ βρισκόμασταν μαζί;», αντικατοπτρίζει τη σύνθετη φύση των ανθρώπινων σχέσεων, Μέσα από τη βιογραφία, η Jackie παρουσιάζεται ως μια γυναίκα που βίωσε πολλές αλλαγές και προσαρμογές στο προσωπικό της ταξίδι, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις με εξαιρετική αξιοπρέπεια και γοητεία.

«Σύμφωνα με τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε, είχε μια κλίση προς τον Μιχάλη, επειδή της θύμιζε τον Ωνάση» γράφει ο Taraborrelli.

«Ήταν Έλληνας, είχε την ίδια ευαισθησία- της έλειπε ο Ωνάσης και έτσι κατέληξαν να έχουν σχέση».

Λίγο αργότερα, η Jackie έλαβε μια πολύ απρόσμενη πρόταση να εργαστεί στον εκδοτικό οίκο Viking Press, όπου θα έβγαζε 200 δολάρια την εβδομάδα. Ο Κακογιάννης όμως δεν συμφωνούσε να δεχτεί μία προσφορά σαν αυτή ενώ είχε κληρονομήσει εκατομμύρια από τον Ωνάση και της είπε, «Οι Ελληνίδες δεν δουλεύουν και δεν θέλω να δουλέψεις. Πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτή τη δουλειά και σε μένα».

Σύμφωνα με τον Taraborrelli, η Jackie εκμυστηρεύτηκε στην αδελφή του Ωνάση, την Άρτεμις, ότι η επιλογή, για εκείνη, ήταν εύκολη και μάλιστα της είπε,

«Όταν ένας άντρας σε βάζει να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτόν και σε κάτι άλλο και εσύ επιλέγεις αυτόν, έχεις πρόβλημα».

Η ανακάλυψη ότι ο γιος της, John F. Kennedy Jr., είχε μια περιπέτεια με την ποπ σταρ Madonna προφανώς προκάλεσε ανησυχία και αντιφάσεις στη ζωή της Jackie.

Σύμφωνα με τον Taraborrelli, η αντίδρασή της δεν ήταν θετική, και οι λόγοι πέραν της εξωτερικής ομοιότητας με τη Marilyn Monroe παραπέμπουν σε βαθύτερα θέματα.

Σύμφωνα με την κόρη του Warnecke, Margo Warnecke, του αρχιτέκτονα όπου διατηρούσε σχέση η Jackie τον οποίο είχε προσλάβει για να σχεδιάσει το μνημείο της αιώνιας φλόγας του εκλιπόντος συζύγου της,

«Ο πατέρας μου άφησε πίσω του ένα αδημοσίευτο βιβλίο, «Ο αρχιτέκτονας του Κάμελοτ: Η ζωή, η σύγχρονη αρχιτεκτονική και οι Κένεντι», αποκάλυψε.

Και στη συνέχεια δήλωσε, «Είναι εν μέρει απομνημονεύματα, εν μέρει ερωτική ιστορία. Τα απομνημονεύματα καταγράφουν τη ζωή του από την πρώτη του συνάντηση με τον JFK ως γερουσιαστή το 1956, μέχρι τη βοήθειά του να διατηρήσει και να επανασχεδιάσει την πλατεία Λαφαγιέτ, τη μαγική κοινωνική ζωή και το να είναι οικείος του προέδρου και της αυλής του, τη δολοφονία του JFK και το σχεδιασμό του τάφου του, τη μακρά ρομαντική σχέση του με την Jackie και όλες τις συναρπαστικές στιγμές, τις ίντριγκες και τις προσωπικότητες που μεσολάβησαν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.