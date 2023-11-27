Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Μια σημαντική νίκη θα καταγράψετε έναντι των αντιπάλων σας και θα αισθανθείτε μεγάλη ικανοποίηση. Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί η μάχη συνεχίζεται… Προσέξτε τα λόγια σας σήμερα, γιατί εύκολα μπορείτε να πληγώσετε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας και να βλάψετε τις σχέσεις σας. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο διακοπής σχέσεων λόγω παρεξηγήσεων.

Ταύρος

Ένα έντονο αίσθημα ζήλιας σας κατακλύζει και δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Ίσως να είναι αποκύημα της φαντασίας σας αυτό που διαισθάνεστε ότι συμβαίνει και άδικα ταλαιπωρείστε. Πρέπει να ξεφύγετε από τις ατέρμονες σκέψεις που δεν σας αφήνουν να βρείτε ησυχία. Δοκιμάστε κάτι καινούργιο που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή σας και να σας βοηθήσει να βρείτε τις ισορροπίες σας.

Δίδυμοι

Γόνιμη η μέρα για νέες ιδέες που με την πάροδο του χρόνου θα αποτελέσουν την βάση, πάνω στην οποία θα οικοδομήσετε το μέλλον της επαγγελματικής σας ανάκαμψης. Αργά το βράδυ προσπαθήστε να μη δυσαρεστήσετε κάποιον από τους συγγενείς σας. Αποφύγετε τις παρανοήσεις και εκφράσετε με ήπιο τρόπο τα συναισθήματα σας στο σύντροφο σας.

Καρκίνος

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας στην δουλειά, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε. Απo την άλλη όμως είστε δοσμένοι στον επαγγελματικό σας χώρο, μιας και έχετε σκοπό να καταπλήξετε με τις επιδόσεις σας.

Λέων

Έχετε έντονα θετική ενέργεια και διάθεση για ζωή σήμερα και φαίνεται να έχετε αφήσει επιτέλους πίσω σας όλες εκείνες τις δυσάρεστες σκέψεις που σας ταλαιπωρούσαν. Είστε στον σωστό δρόμο αλλά βρίσκεστε ακόμη στην αρχή των προσπαθειών σας. Το θετικό είναι ότι στο τέλος της διαδρομής σας περιμένει η επιτυχία. Απολαύστε όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

Παρθένος

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Ζυγός

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά. Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε να τις τελειώνετε στην στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας.

Σκορπιός

Σήμερα έχετε έντονα την αίσθηση ότι η ψυχική επαφή που είχατε με το ταίρι σας έχει με τον καιρό χαθεί. Προσπαθήσετε να τις κινήσεις σας να αναθερμάνετε την ατμόσφαιρα και να ρίξετε νέες γέφυρες συνεννόησης. Ίσως σκεφτείτε να πάρετε μέρος σε μια ομαδική δραστηριότητα που θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε λίγο από την καθημερινότητα σας και να φέρει κάτι νέο στην ζωή σας.

Τοξότης

Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και οι κινήσεις σας αποσκοπούν σ΄ αυτό. Στην παρούσα φάση όμως η συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορεί να σας παρέχει όσα ονειρεύεστε. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε επαγγελματική πορεία. Χωρίς ένα όραμα στην ζωή, η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει. Οραματιστείτε το μέλλον σας και καταστρώστε τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Αιγόκερως

Υπάρχει μια σύμπνοια τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό σας περιβάλλον, κάτι που θα κάνει την μέρα σας πιο ξεκούραστη και τις προσπάθειες σας πιο αποτελεσματικές. Η έλλειψη ρευστού που μπορεί να έχετε σήμερα είναι απλά ένα παροδικό γεγονός και δεν θα πρέπει να το αφήσετε να σας αγχώσει και σας χαλάσει την μέρα.

Υδροχόος

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν στην αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να αποκρυπτογραφήσετε τα συμβάντα.

Ιχθείς

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.

