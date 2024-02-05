Αυτά είναι τα ζώδια που δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία μετά από ένα χωρισμό…

Ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ εύκολος, όποια κι αν είναι η αιτία που τον προκάλεσε. Ένα ζευγάρι έχει μοιραστεί συναισθήματα και στιγμές και το τέλος είναι μια δύσκολη απόφαση.

Γι’ αυτό και κάποιοι, φεύγοντας από μια σχέση, θα εξαφανιστούν. Δεν θα θελήσουν να έχουν καμία επαφή με το πρώην ταίρι τους. Άλλοι, πάλι, δυσκολεύονται πολύ να τραβήξουν μια κόκκινη γραμμή και να τα διαγράψουν όλα με τη μια, γι’ αυτό και θα ξανασκεφτούν όλα αυτά που τους οδήγησαν στην απόφαση να χωρίσουν.

Και δεν αποκλείεται να αλλάξουν γνώμη και να γυρίσουν στον παλιό τους έρωτα.

Οι άνθρωποι που δίνουν ευκολότερα μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους ανήκουν σε 5 ζώδια. Ποια είναι αυτά;

Ζυγός

Οι Ζυγοί πιστεύουν πολύ στη συγχώρεση. Θεωρούν ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και ότι οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να αλλάξουν. Για έναν Ζυγό, το timing είναι το παν, οπότε αν καταλήξουν να ξανασμίξουν με έναν παλιό έρωτα, ίσως αποφασίσουν να δώσουν στη σχέση άλλη μια ευκαιρία.

Οι Ζυγοί δεν πρόκειται να σου κρατήσουν κακία για όλα όσα έγιναν στο παρελθόν, ειδικά αν έχεις παραδεχθεί τα λάθη σου και έχεις ζητήσει συγγνώμη. Τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να έχουν ηρεμία και αληθινή σύνδεση, παρά να ασχοληθούν με ζητήματα εκδίκησης.

Καρκίνος

Μόλις ένας Καρκίνος κολλήσει με κάποιον, δυσκολεύεται να πει αντίο. Του παίρνει πολύ χρόνο να γιατρέψει τη ραγισμένη καρδιά του, επομένως αν το πρώην ταίρι του ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία, είναι πολύ πιθανό ο Καρκίνος να την δώσει.

Πρόσεξε, όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε έχει συγχωρέσει, είναι όμως πρόθυμος να προσπαθήσει σκληρά για να γιατρέψει τις πληγές της σχέσης. Ο Καρκίνος ξέρει καλά ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι δύσκολες, γι’ αυτό και θα δώσει σκληρή μάχη για τον άνθρωπο που αγαπά.

Παρθένος

Οι Παρθένοι σκέφτονται με την καρδιά τους, οπότε αν πιστεύουν ότι αξίζεις μια δεύτερη ευκαιρία, θα σου τη δώσουν. Ωστόσο, δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην ίδια σχέση, αν δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Πρέπει να ξέρουν ότι έχεις αλλάξει και ότι δεν πρόκειται να ξαναζήσει μαζί σου τα λάθη του παρελθόντος. Αν ξεκαθαρίσετε ότι θα κάνετε μια νέα αρχή, με καινούρια δεδομένα, τότε ο Παρθένος είναι ανοιχτός στη δεύτερη ευκαιρία.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες νοιάζονται βαθιά για το πώς νιώθουν οι άλλοι. Εάν ένας παλιός έρωτας τους πλησιάσει και θέλει να προσπαθήσουν ξανά, θα είναι δύσκολο για έναν Ιχθύ να πει όχι. Δεν είναι στη φύση του να απογοητεύει κανέναν συνειδητά.

Οι Ιχθύες δένονται απίστευτα με τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν, οπότε ακόμα κι αν είναι προς το συμφέρον τους να φύγουν, υπάρχει πιθανότητα να μείνουν με ένα άτομο, επειδή νιώθουν υποχρεωμένοι να το κάνουν.

Δίδυμοι

Όσο περίεργο κι αν φαίνεται αυτό, οι Δίδυμοι είναι ικανοί να αισθάνονται διαφορετικά από μέρα σε μέρα. Μπορεί να είναι θυμωμένοι με έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή, αλλά μερικούς μήνες αργότερα θα έχουν ξεχάσει τι τους αναστάτωσε τόσο πολύ.

Είναι ευέλικτοι και παρορμητικοί, οπότε υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην κρατήσει πολύ ένας χωρισμός, αλλά να γυρίσουν στο πρώην ταίρι τους. Αν συνειδητοποιήσουν ότι ενδιαφέρονται ξανά για ένα άτομο, δεν θα σκεφτούν πάρα πολύ αν είναι καλή ιδέα να επιστρέψουν σε αυτό ή όχι.

Θα πάνε με το ένστικτό τους και θα δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία αν τη δεδομένη στιγμή το βρίσκουν σωστό, χωρίς να υπολογίσουν εάν μελλοντικά αυτό θα τους βγει σε καλό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.