Σε πένθος έχει βυθιστεί το πρώην τοπ μόντελ Ζιζέλ Μπούντχεν καθώς την Κυριακή η 75χρονη μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή.

Η μητέρα της Ζιζέλ νοσηλευόταν για θεραπεία του καρκίνου στο νοσοκομείο Moinhos de Vento, στο Πόρτο Αλέγκρε, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση χωρίς να αναφέρει ωστόσο τον ακριβή τύπο του καρκίνου.

«Το νοσοκομείο Moinhos de Vento ανακοινώνει τον θάνατο της Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen σήμερα Κυριακή 28 Ιανουαρίου λόγω καρκίνου. Σε ηλικία 75 ετών, η Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen εισήχθη στο νοσοκομείο Moinhos de Vento στις 26 Ιανουαρίου» αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφουν οι γιατροί Luiz Antônio Nasi, Pedro Isaacsson, Rodrigo Valle και Paola Morandi.

Τα μέλη της οικογένειά της Vânia, η οποία ήταν συνταξιούχος υπάλληλος της τράπεζας της Βραζιλίας, θρήνησαν την απώλειά της στα social media αλλά μέχρι στιγμής, η Ζιζέλ Μπούντχεν δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας της.

Το σούπερ μόντελ και η μητέρα της ήταν πολύ δεμένες. Τον Ιούλιο του 2022, η Ζιζέλ είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram μια σειρά φωτογραφιών για τα γενέθλια της μητέρας της, στις οποίες έγραφε:

«Είμαι αιώνια ευγνώμων για όλα όσα έκανες και κάνεις για εμάς. Σε ευχαριστούμε που πάντα μάς αγαπάς, μάς εμπνέεις και μάς διδάσκεις τόσα πολλά. Σε ευχαριστώ για τη ζωή! Σ΄ αγαπώ πολύ».

Εκτός από τη Ζιζέλ η Vânia είχε πέντε ακόμα κόρες με τις οποίες το σούπερ μόντελ είχε ανεβάσει πρόσφατα μια σπάνια φωτογραφία τους.

Πηγή: skai.gr

