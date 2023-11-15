Kim Kardashian: Το διαζύγιο των γονιών της τη βοήθησε στον χωρισμό της με τον Kanye West

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πως το διαζύγιο των γονιών της όταν ήταν παιδί την αιφνιδίασε και το γεγονός ότι ήταν «ανοιχτοί» για το θέμα, τη βοήθησε να αντιμετωπίσει τον δικό της χωρισμό από τον Κάνιε Γουέστ.

Σε συνέντευξή της στο «GQ», η 43χρονη τηλεπερσόνα ανέφερε ότι δεν είχε ιδέα για τους γονείς της -τον Robert και την Kris- μέχρι που οι ίδιοι τους κάλεσαν για μια οικογενειακή μάζωξη.

Ήταν μόλις εννιά ετών όταν έμαθε για το διαζύγιο των γονιών της. «Δεν είχα προβλέψει τίποτα από όλα αυτά. Ήμουν στο μπάνιο και μας φώναξαν για να μας μιλήσουν. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν: "Σε παρακαλώ, Κύριε, μην τους αφήσεις να πάρουν διαζύγιο". Δεν είχα ποτέ την παραμικρή ιδέα ότι θα συνέβαινε, αλλά ήξερα ότι αυτό θα μας έλεγαν. Το ένιωσα».

Ο γάμος της Καρντάσιαν με τον 46χρονο ράπερ, γνωστό πλέον ως Ye και με τον οποίο έχει τέσσερα παιδιά, άρχισε να φτάνει στο τέλος του το 2021. Όπως είπε, για εκείνη ήταν σημαντικό να διασφαλίσει ότι τα παιδιά ένιωθαν την αγάπη τους, ακόμη και αν οι δυο τους τραβούσαν χωριστούς δρόμους.

«Σκέφτηκα πώς το χειρίστηκαν οι γονείς μου μαζί μας», είπε. «Θυμάμαι απλώς ότι ήταν ανοιχτοί. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι τα παιδιά να νιώθουν ότι αγαπιούνται και ότι ακούγονται. Θέλεις να είσαι ευαίσθητος -γιατί είναι παιδιά- και είναι δύσκολο να το περάσουν, ανεξάρτητα από την ηλικία. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι φτάνετε μόνο σε ένα επίπεδο που μπορούν να καταλάβουν. Το να δείχνεις μια ευάλωτη πλευρά σου, δεν είναι κατακριτέο», εξήγησε η Κιμ Καρντάσιαν.

Ο πατέρας της πέθανε πριν από 20 χρόνια από καρκίνο και η Κιμ θυμάται μια συζήτηση που είχε μαζί του. «Νιώθω ότι τον βλέπω μπροστά μου. ‘’Ξέρω ότι θα είσαι καλά’’, μου είχε πει, ‘’αλλά φρόντισε μόνο τα αδέρφια σου για εμένα’’. Αυτό ήταν κάτι που με βοήθησε στη ζωή και με έκανε να σκέφτομαι διαφορετικά. Επίσης, είμαι πιο θρησκευόμενη από όσο πιστεύουν πολλοί. Βλέπω τα πάντα σαν μαθήματα. Ακόμα κι αν δεν έχει νόημα εκείνη τη στιγμή, σε οδηγεί σε ένα μονοπάτι», πρόσθεσε η Κιμ Καρντάσιαν.

Πηγή: skai.gr

