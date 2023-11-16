Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Ο πόνος και η απόλαυση λένε ότι πάνε χέρι-χέρι. Σήμερα μέσα από το πόνο που θα προκαλέσετε σε κάποιο άτομο θα αντλήσετε ικανοποίηση. Είναι όμως δίκαιο ή σωστό; Μια τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν σας, προσωπικό ή επαγγελματικό, θα σας χαροποιήσει και θα αλλάξει τελείως την πορεία της μέρας.

Ταύρος

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι' αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.

Δίδυμοι

Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας.

Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…

Καρκίνος

Υπάρχει το ενδεχόμενο εντάσεων σήμερα, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Με μια αυταρχική συμπεριφορά το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη αντίδραση. Ένα οικογενειακό πρόσωπο θα χρειαστεί την υποστήριξη και καθοδήγηση σας σήμερα. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και αρκετή από την υπομονή και πειθώ σας για να μπορέσετε να βοηθήσετε αποτελεσματικά.

Λέων

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και αυτό θα φαίνεται στην ακτινοβολία σας! Η ευγενική σας φύση και ο χαρισματικός σας χαρακτήρας θα μπορέσει να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γύρω σας… Δεν πρέπει να είστε βιαστικοί στις κρίσεις σας, ούτε και απόλυτοι. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και δεν θα χάσετε. Σε διαφορετική περίπτωση ίσως βλάψετε κάποιες σχέσεις σας.

Παρθένος

Ο έντονος ανταγωνισμός τον επαγγελματικό τομέα σας δημιουργεί συνθήκες άγχους. Κάντε όσο καλύτερα μπορείτε την δουλειά σας, προσηλωμένοι στους στόχους σας και θα επιβληθείτε. Μην είστε τόσο απόλυτοι αναφορικά με τις απόψεις σας, μια και δεν είστε αλάθητοι. Θα πρέπει να δείξετε ανοχή ως προς τις απόψεις των άλλων και ίσως να διδαχτείτε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων.

Ζυγός

Οι αποφάσεις σας θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και την λογική και όχι στην διαίσθηση ή την παρόρμηση της στιγμής. Μην αφήνετε επίσης τρίτα άτομα να εμπλέκονται στις υποθέσεις σας και να σας δημιουργούν προβλήματα. Μέσα στον ενθουσιασμό σας για μια επιτυχία σας μπορεί να πληγώσετε άθελα σας ένα αγαπημένο σας άτομο. Δεν είναι κακό να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγγνώμη…

Σκορπιός

Νοιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε. Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Τοξότης

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Αιγόκερως

Είστε αποφασισμένοι σήμερα να περάσετε τις ιδέες σας και την τακτική σας στους συνεργάτες ή συναδέλφους σας. Με αυτοπεποίθηση θα καταφέρετε να πείσετε για την ορθότητα των σκέψεων και των κινήσεων σας. Η υγεία σας ωστόσο φαίνεται να σας απασχολεί. Μην υπερβάλετε αναφορικά με τις προληπτικές μεθόδους ή με εναλλακτικές θεραπείες και αποφύγετε να πειραματιστείτε με σκευάσματα που δεν σας έχει δώσει ο γιατρός σας.

Υδροχόος

Δυσκολίες και δυσαρμονίες θα βρεθούν στον δρόμο σας σήμερα! Μην προσπαθήσετε να τις αγνοήσετε, γιατί θα σας ταλαιπωρήσουν περισσότερο. Ασχοληθείτε σοβαρά με ότι προκύψει και λύστε το με αποφασιστικότητα. Μην υπαναχωρείτε ως προς τις ηθικές αξίες και πιστεύω σας, ακόμη και αν έχετε την στήριξη των γύρω σας. Αργά ή γρήγορα θα κληθείτε να πληρώσετε τις συνέπειες των πράξεων σας.

Ιχθείς

Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη. Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα σας παρουσιαστούν στον αισθηματικό και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Προς το βράδυ η μέρα γίνεται κάπως απατηλή και υπάρχει κίνδυνος να μαλώσετε με τρίτους εξαιτίας ξαφνικών παρεξηγήσεων.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.