Amber Heard: Γιορτάζει τα 38 της χρόνια με ένα ποτήρι σαμπάνια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Άμπερ Χερντ χάρισε στους θαυμαστές της, μια σπάνια εικόνα από τη ζωή της στην Ισπανία, όπως αναφέρει το People.

Πριν από δύο ημέρες έκλεισε τα 38 της χρόνια και κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, στο οποίο είναι ντυμένη σε αποχρώσεις του χρυσού και απολαμβάνει χαμογελώντας ένα ποτήρι σαμπάνια.

Είναι η πρώτη δημοσίευση στο Instagram από τον Ιανουάριο, όταν με αφορμή την κυκλοφορία του «Aquaman and the Lost Kingdom», ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη «συντριπτική υποστήριξη και αγάπη στην επιστροφή της Mera».

Σημειώνεται ότι πέντε μήνες μετά τη λήξη της πολύκροτης δίκης με τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ για συκοφαντική δυσφήμιση η διάσημη πρωταγωνίστρια πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ και να ακολουθήσει πιο ήρεμη ζωή στην Ισπανία για να μεγαλώσει απερίσπαστη την 3χρονη κόρη της, την οποία απέκτησε μέσω παρένθετης μητέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

