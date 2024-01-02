Εάν δεν καταφέρατε να θέσετε τα όριά σας το 2023, φέτος είναι η χρονιά σας

Όπως ορίζεται από την ειδικό ψυχικής υγείας Minaa B., LMSW, «τα όρια τα θέτουμε για να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε ποια είναι η ευθύνη μας και ποια όχι, και καθορίζει επίσης ποια είναι τα περιθώριά μας».

Μας βοηθούν να φροντίζουμε τον εαυτό μας ενώ ταυτόχρονα νοιαζόμαστε για τους άλλους, προσθέτει, καθώς διδάσκουν στους ανθρώπους πως τους επιτρέπεται να αλληλεπιδρούν βάζοντας τους κανόνες τους. Είναι ένα μάθημα υπευθυνότητας και δικαιοσύνης.

Είτε κατάφερες την προηγούμενη χρονιά να βάλεις τα όριά σου είτε ακόμα το παλεύεις, παρακάτω θα βρεις μερικές συμβουλές για τον καθορισμό και τη διατήρηση των ορίων.

Τα υγιή όρια ξεκινούν με δύο πολύ απλές συμβουλές

Κανείς δεν είπε ότι η θέσπιση προσωπικών ορίων είναι εύκολη. Το να είσαι ειλικρινής σχετικά με τις ανάγκες σου και στη συνέχεια να τις εκφράζεις είναι δύσκολο. Αν και η δημιουργία ορίων (και η τήρηση αυτών) μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι κακός άνθρωπος, δεν είσαι. Αντίθετα, διατηρώντας υγιή όρια, ενισχύεις τις σχέσεις σου.

Θα πρέπει να ξεκινήσεις ορίζοντας τις αξίες σου.

Οι αξίες ή τα πράγματα που θεωρείς σημαντικά για εσένα, παίζουν ρόλο για τη λήψη των αποφάσεών σου. Είναι συμπεριφορές, όχι μόνο σκέψεις και συναισθήματα. Η κατανόηση των αξιών σου σού επιτρέπει να δημιουργήσεις ένα σημείο εκκίνησης για να θέσεις τα όρια που σε υποστηρίζουν καλύτερα. Για παράδειγμα, εάν οι απρογραμμάτιστες επισκέψεις δεν είναι κάτι που απολαμβάνεις, το να δηλώσεις στην οικογένεια και τους φίλους σου ότι θα ήθελες να σε ενημερώσουν κάθε φορά που έχουν σκοπό να σε επισκεφτούν, είναι απαραίτητο.

Να θυμάσαι: Όταν λες «ναι» σε πράγματα που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σου, τότε είναι που εισχωρούν συναισθήματα λύπης και ντροπής μέσα σου.

Δεύτερον, σταμάτα να αφήνεις τα συναισθήματά σου να σε ελέγχουν.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το κλειδί για τον καθορισμό ορίων, καθώς σου επιτρέπει να προσεγγίζεις τα συναισθήματά σου μέσα από ένα φακό χωρίς να τα κρίνεις και χωρίς να τα αφήνεις να υπαγορεύουν ή να ελέγχουν τις συμπεριφορές σου. Τα συναισθήματα, όπως η ενοχή, συχνά συνοδεύουν τα όρια, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το να κάνεις το σωστό δεν σημαίνει ότι θα σε κάνει να αισθάνεσαι πάντα καλά. Όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τα συναισθήματά σου που προκαλούνται από τα όρια, δοκίμασε μερικές αναπνοές, το γράψιμο, τον διαλογισμό.

Επιπλέον, οι παρακάτω μέθοδοι θα σε βοηθήσουν σίγουρα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.

Αποσυνδέσου από την κουλτούρα της επείγουσας ανάγκης.

Η πανδημία έχει τροφοδοτήσει την κουλτούρα της επείγουσας ανάγκης ή την προσδοκία να είμαστε σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, τόσο πολύ που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι συνώνυμος με τη διαθεσιμότητά σου. Καθώς η επαγγελματική και προσωπική ζωή μπερδεύονται και τα τεχνολογικά εργαλεία άρχισαν να γεμίζουν το κενό για τις διαπροσωπικές συνδέσεις, οι άνθρωποι προσάρμοσαν τη νοοτροπία ότι ο καθένας είναι ελεύθερος. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να αντισταθμίσεις αυτή την προσδοκία είναι να μείνεις σταθερή στα όριά σου.

Μείνε πιστή σε αυτά που θέλεις

Αφού μείναμε μέσα στα σπίτια μας για περισσότερο από ένα χρόνο, η επιστροφή στην «κανονικότητα» (εάν υπάρχει τελικά αυτό) έχει αποδειχθεί δύσκολη για πολλούς. Δεν υπήρχε σταδιακή επιστροφή, πράγμα που σημαίνει ότι περάσαμε από έναν μοναχικό τρόπο ζωής σε μια περίοδο γεμάτη γάμους, διακοπές και συγκεντρώσεις γενεθλίων. “Πολλοί άνθρωποι έχουν διαπιστώσει ότι το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα τους έχουν εγκλιματιστεί σε έναν πιο αργό, πιο εσωστρεφή τρόπο ύπαρξης”, λέει η Carla Marie Manly, PhD. Και φυσικά, οι αλλαγές πάντα προκαλούν άγχος.

Βάλε όρια ακόμα και στην οικογένειά σου

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν υποστήριξη για την ψυχική υγεία τους, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για καθορισμό ορίων ως τεχνική ψυχολογικής επιβίωσης. Στην περίπτωση της φιλίας, μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι που σε οδηγούν να βάλεις όρια, να νιώθεις για παράδειγμα ότι η σχέση είναι μονόπλευρη και να έχετε διαφορετικά στυλ επικοινωνίας.

Το να έχεις όρια σε μια φιλία δεν σημαίνει μόνο να λες «όχι».

Συζήτα με τον φίλο σου για το τι σε ενοχλεί και πώς θα ήθελες να προχωρήσει η σχέση σας. Ρώτα και τον φίλο σου για τις σκέψεις του για το θέμα. Καθώς κάνεις αυτή τη συζήτηση, να είσαι σαφής, ώστε να μην υπάρχει χώρος για παρερμηνεία. Και, αντί να εστιάσεις στη συμπεριφορά του φίλου σου, επικέντρωσε τη συζήτηση γύρω από το πώς σε κάνει να νιώθεις.

Και τέλος, θα πρέπει να θυμάσαι πως τα όριά σου τα θέτεις μόνο εσύ για τον εαυτό σου. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να αφήνουμε τους άλλους να θέτουν όρια για εμάς. Μόνο εσύ ξέρεις τι θέλεις από εσένα, τι θέλεις από τους άλλους και, το κυριότερο, μέχρι που αντέχεις και σε ποιο σημείο πρέπει να θέσεις τα όριά σου.

