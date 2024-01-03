Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024

Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη

Κριός

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.



Ταύρος

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…



Δίδυμοι

Αρκετά σκαμπανεβάσματα στην διάθεση σας και στα ενεργειακά σας αποθέματα θα καταγράψει η μέρα. Θα υπάρξουν στιγμές με έντονους ρυθμούς δουλειάς, αλλά και άλλες που θα θέλετε να αποτραβηχτείτε και να χαλαρώσετε… Αντιμετωπίζετε διλήμματα και μάλιστα θα πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Κατά βάθος ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πάρτε όμως και την συμβουλή ατόμων που εμπιστεύεστε…



Καρκίνος

Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.



Λέων

Ζήστε την στιγμή και πάρτε αποστάσεις από το άτυχο παρελθόν σας που σας στοιχειώνει και δεν σας αφήνει να ζήσετε και να χαρείτε. Κόψτε επιτέλους τον ομφάλιο λώρο! Περιβάλλεστε από πολύ αγάπη αλλά δεν το βλέπετε. Τα άστρα ευνοούν τις κοινωνικές αποδράσεις. Θα έχετε αλλαγές στις σχέσεις σας. Η ευτυχία χτυπά την πόρτα σας



Παρθένος

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.

Ζυγός

Κάποια πράγματα που διαισθανόσασταν ότι δεν πήγαιναν καλά τον τελευταίο καιρό, ήρθε η πραγματικότητα να σας επιβεβαιώσει. Αποδεχτείτε όσα ήρθαν στην επιφάνεια και προχωρήστε μπροστά όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Θα πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να γίνετε, τι να κάνετε την καριέρα ή την προσωπική σας ζωή και αφού κατασταλάξετε να αναλάβετε δράση για την υλοποίηση των στόχων σας. Δεν ωφελεί να μεμψιμοιρείτε…

Σκορπιός

Θα χρειαστείτε την υποστήριξη ή την συμπαράσταση ενός φιλικού σας προσώπου για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό που έχετε αναλάβει. Κάποιος κακός χειρισμός του παρελθόντος σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων, έρχεται στην επιφάνεια σήμερα και θα πρέπει να βάλετε τα πράγματα επί τάπητος με τον σύντροφό σας και να επιλύσετε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.



Tοξότης

Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…



Αιγόκερως

Σας έχει καταβάλει μια απαισιοδοξία, ότι δεν θα καταφέρετε να βρείτε ποτέ το ιδανικό άτομο που θα μπορέσετε να μοιραστείτε την ζωή σας μαζί του. Αν και δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, συνεχίστε την ζωή σας με ενθουσιασμό και θετική διάθεση, και κανείς ποτέ δεν ξέρει… Εάν χαλαρώσετε και αρχίσετε να απολαμβάνετε την ζωή, ο έρωτας θα έρθει από μόνος του.



Υδροχόος

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψη και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…



Ιχθείς

Η μονοτονία της καθημερινότητας σας καταβάλλει και σας στερεί κάθε δημιουργική πνοή. Αποδράστε με όποιο τρόπο κρίνετε εσείς και αναζητήστε τα ερεθίσματα εκείνα που θα σας ανεβάσουν… Κάποια σκληρή κρητική που θα ασκήσετε μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για οικογενειακές λογομαχίες ή για έναν διαπληκτισμό με ένα πολύ καλό σας φιλικό πρόσωπο. Στο χέρι σας είναι να μην το αφήσετε να συμβεί…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.