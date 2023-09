Al Pacino-Noor Alfallah: Χώρισαν τρεις μήνες μετά τη γέννηση του μωρού τους

Χώρισαν Al Pacino και Noor Alfallah και η ίδια κατέθεσε αίτηση για την επιμέλεια του τριών μηνών γιου τους. Η 29χρονη Alfallah κατέθεσε νομικά έγγραφα στο Λος Άντζελες, ζητώντας την πλήρη επιμέλεια του βρέφους, προσθέτοντας ότι θέλει ο 83χρονος ηθοποιός να επισκέπτεται το μωρό, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Ο Pacino και η Alfallah είχαν συνδεθεί ερωτικά από τον Απρίλιο του 2022 και καλωσόρισαν τον γιο τους στις 6 Ιουνίου στο νοσοκομείο Cedar's Sinai, στο Λος Άντζελες. Ο πρωταγωνιστής του «Scarface» είναι ήδη πατέρας τριών παιδιών. Η είδηση της εγκυμοσύνης ήρθε τον ίδιο μήνα, που ο συνάδελφός του, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλωσόρισε το έβδομο παιδί του με τη φίλη του Tiffany Chen.

