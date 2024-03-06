Halle Bailey: Φωτογραφήθηκε λίγους μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού

Η Halle Bailey είναι εντυπωσιακή. Η ηθοποιός επιδεικνύει την εντυπωσιακή σιλουέτα της μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού και κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού «Essence».

Η 23χρονη πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Little Mermaid», η οποία πρόσφατα έκανε παρέα με τη Halle Berry, είναι εκθαμβωτική, καθώς εμφανίζεται ως μία από τις πρωταγωνίστριες του εξωφύλλου του τεύχους «Black Women in Hollywood» του περιοδικού «Essence».

Η μητέρα του μικρού της γιου Halo φωτογραφήθηκε από τον διάσημο φωτογράφο Shaniqwa Jarvis.

Το φόρεμα είχε μια περίτεχνη λεπτομέρεια στο στήθος που έμοιαζε με κουκούλα και ένα σκίσιμο μέχρι το γόνατο, ενώ φόρεσε ασορτί σκούρες κόκκινες γόβες. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω σε πλεξούδες, ενώ ανέδειξε τη φυσική της εμφάνιση φορώντας ελάχιστο μακιγιάζ.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο από τη φωτογράφιση, η Halle έδειξε την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ, καθώς φορούσε ένα μπλε αμάνικο φόρεμα χωρίς μανίκια με φτερά στο πάνω μέρος.

Η ηθοποιός ξάφνιασε τους θαυμαστές της νωρίτερα φέτος όταν ανακοίνωσε τη γέννηση του πρώτου της παιδιού τον Ιανουάριο, μετά από μήνες εικασιών για εγκυμοσύνη.

Η Halle Bailey μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός της εγκυμοσύνης της την Πρωτοχρονιά. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με την ίδια, το μωρό της και τα χέρια του φίλου της ράπερ, DDG.

Η Halle πρόσφατα ανταπέδωσε τα «πυρά» στους επικριτές της που την αποκάλεσαν «ψεύτρα», επειδή έκρυβε την εγκυμοσύνη της, αφαιρώντας με Photoshop την κοιλίτσα της.

Πηγή: skai.gr

