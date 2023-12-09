Ακόμα και στο ρεπό της, η Adele, ο απλός άνθρωπος, δεν μπορεί να ξεφύγει από την Adele, την τραγουδίστρια σούπερ σταρ.

Είναι Δευτέρα και μπαίνει σε ένα από τα αγαπημένα της εστιατόρια στο Μπέβερλι Χιλς για μεσημεριανό γεύμα, χωρίς μακιγιάζ και με τα μαλλιά της πιασμένα πίσω. Φοράει ένα άνετο, μακρύ μαύρο παλτό, και το μόνο στοιχείο που την προδίδει είναι τα μακριά νύχια της. Και, φυσικά, το τσιριχτό της γέλιο.

«Κάθε φορά που ο Ριτς ταξιδεύει», λέει για τον σύντροφό της, τον αθλητικό σούπερ ατζέντη Ριτς Πολ, με τον οποίο ζει στο Μπέβερλι Χιλς, «τα αεροπλάνα παίζουν πάντα τη μουσική μου και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι επειδή ξέρουν ότι είμαστε μαζί ή αν είναι απλά αυτό που κάνουν», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο «The Hollywood Reporter».

Adele on Her Dream Hollywood Gig, Her Big Emotions and Volunteering at Her Son’s School: "The Kids Don’t Give a Flying F*** Who I Am" https://t.co/qCVrqc3HxY — The Hollywood Reporter (@THR) December 7, 2023

Η τραγουδίστρια, μακροχρόνια υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των LGBTQ και των γυναικών, είναι περισσότερο σιωπηλή φιλάνθρωπος και έχει συνδεθεί με οργανισμούς όπως το Grenfell Foundation, το Sands, το οποίο υποστηρίζει ανθρώπους που έχουν χάσει ένα μωρό, και το Drop4Drop, το οποίο παρέχει καθαρό νερό σε χώρες που το έχουν ανάγκη και ιδρύθηκε από τον πρώην σύζυγό της, Simon Konecki. Η μητέρα του 11χρονου Angelo είναι γνωστή, επίσης, για την εργασιακή της ηθική. Τα παραδείγματα πολλά… Γι’ αυτό οι θαυμαστές της τη λατρεύουν!

Στο ερώτημα αν η μητρότητα την άλλαξε και την έκανε να δει τη μητέρα της διαφορετικά, η τραγουδίστρια αναφέρει: «Μιλάω πολύ με τις φίλες μου γι' αυτό, επειδή οι φίλες μου κάνουν παιδιά τώρα. Το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι αναδύεται όταν έχεις παιδί είναι ότι σου φέρνει στο μυαλό πολλά από τα παιδικά σου χρόνια. Και ανεξάρτητα από το πώς ήταν η δική σας παιδική ηλικία - καλή ή κακή ή οτιδήποτε άλλο - δεν θέλετε το παιδί σας να έχει τη δική σας παιδική ηλικία. Η μητέρα μου ήταν πολύ νέα όταν με γέννησε. Ήταν μόνη της και τότε συνειδητοποίησα ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Έτσι, αυτό με έκανε να σέβομαι περισσότερο τη μαμά μου. Με έκανε να δω πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν επειδή δεν είχαμε χρήματα. Δεν είχε τον πατέρα, ενώ εγώ ήμουν με τον πατέρα του παιδιού μου. Είμαι πολύ τυχερή που έχω την πολυτέλεια να φροντίζω το παιδί μου σωστά.

Επίσης, συνειδητοποιείς πόσο δύσκολο είναι να ενηλικιωθείς. Δυσκολεύομαι να μην δείξω τα συναισθήματά μου στον γιο μου με άλλα πράγματα που περνάω. Και νομίζω ότι αυτό είναι εντάξει. Μερικές φορές εύχομαι να μπορούσα να τα κρύβω λιγότερο. Αλλά επίσης, δεν είναι εύκολο να είσαι ενήλικας για κανέναν, σε οποιαδήποτε κατάσταση».

Όσον αφορά στο φιλανθρωπικό της έργο, η Adele σημειώνει: «Πραγματικά κάνω πολλά και τα κάνω ανώνυμα. Δεν θέλω ποτέ οι άνθρωποι που προσπαθώ να βοηθήσω να αναρωτηθούν γιατί το κάνω. Δεν θέλω να νομίζουν ότι το κάνω επειδή με κάνει να φαίνομαι καλή. Και σίγουρα δεν θα ήθελα ποτέ να νιώσουν ότι τους χρησιμοποιώ ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα πάθος μου αυτό που κάνω».

Η δουλειά των ονείρων της είναι να γίνει αναγνώστρια σεναρίων. «Αυτό θα μου άρεσε πραγματικά. Οι άνθρωποι το βρίσκουν ξεκαρδιστικό και δεν με παίρνουν στα σοβαρά», λέει χαμογελώντας η Adele.

Τέλος, σε πρόσφατη εμφάνισή της, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι έπρεπε να φτιάξει 60 κεμπάπ για την τάξη του γιου της. «Πήγε τέλεια. Έριξα τον κουρκουμά παντού, οπότε λερώθηκε όλη η κουζίνα μου. Τα παιδιά δεν δίνουν δεκάρα για το ποια είμαι, αλλά γίνομαι νευρική μπροστά σε πολλούς ενήλικες και αγνώστους», προσθέτει η ίδια.



