Adele: Αποκάλυψε ότι άρχισε και πάλι το ποτό - Είχε δηλώσει ότι ήταν οριακά αλκοολική

Η Adele αποκάλυψε τα σχέδιά της να τερματίσει την «απαγόρευση αλκοόλ» για τον εαυτό της, καθώς απολαμβάνει ένα διάλειμμα από την κατοικία της στο Λας Βέγκας.

Τον περασμένο μήνα η σταρ αποκάλυψε ότι ήταν νηφάλια για πάνω από τρεις μήνες, αλλά της έλειπε το ποτό.

Μιλώντας στο κοινό, στο «The Colosseum Caesar Palace», στο Λας Βέγκας, η σταρ εξήγησε πως είναι ενθουσιασμένη που θα πιει ξανά ένα ποτό τώρα που έχει… άδεια από τις εμφανίσεις της.

Είπε στο κοινό ότι σκοπεύει να γιορτάσει το «τέλος» του δεύτερου σκέλους των εμφανίσεών της: «Θα χαλαρώσω. Με ενοχλεί, επίσης, το γεγονός ότι είμαι άρρωστη, γιατί είναι καιρός για κόκκινο κρασί», είπε. Και συνέχισε: «Σταμάτησα να πίνω, αλλά προφανώς τώρα είμαι έτοιμη να ξεκινήσω ξανά, γιατί είναι το διάλειμμά μου».

Η Adele δήλωσε ότι αναγκάστηκε να κόψει το αγαπημένο της ποτό, το κόκκινο κρασί, επειδή καταστρέφει τη φωνή της. «Δεν μπορώ να πίνω κόκκινο κρασί ποτέ όταν τραγουδάω, γιατί δεν ξέρω για εσάς, αλλά με πειράζει. Δεν το αντέχω», εξήγησε, προσθέτοντας ότι το ποτό της επιλογής της είναι πλέον μισό ανθρακούχο νερό και μισό λευκό κρασί με πάγο.

«Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί με ξεπερνάει. Έχω τον χειρότερο πονοκέφαλο, όλο μου το στόμα και η γλώσσα μου γίνονται κόκκινα. Μοιάζω με καταστροφή και μου φεύγει η φωνή».

Αποκαλύπτοντας ότι παλεύει με τον αλκοολισμό, η Adele είπε ότι είχε αποθηκευμένο ένα ακριβό μπουκάλι κρασί Châteauneuf-du-Pape, αλλά θα πρέπει να περιμένει για να «κεράσει τον εαυτό της».

Τον Οκτώβριο η Adele αποκάλυψε ότι σταμάτησε να πίνει για 3,5 μήνες και υποστήριξε ότι ήταν «οριακά αλκοολική», όταν ήταν 20 ετών.

Η 35χρονη Adele είπε στο κοινό σε μια από τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας: «Σταμάτησα να πίνω, ίσως, πριν από 3,5 μήνες. Είναι βαρετό. Θέλω να πω, ήμουν οριακά αλκοολική στα 20 μου, αλλά μου λείπει τόσο πολύ. Έκοψα την καφεΐνη».

Τον Μάρτιο, η Adele αποκάλυψε ότι κάποτε ήπιε τέσσερα μπουκάλια κρασί πριν από το μεσημεριανό γεύμα όταν υπήρχε η καραντίνα για την πανδημία. Κρατούσε ένα ποτήρι κρασί στη σκηνή του Λας Βέγκας, ενώ έκανε την εξομολόγηση.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η διάσημη τραγουδίστρια απαθανατίστηκε μεθυσμένη σε ένα γκέι μπαρ στο Λονδίνο, όπου έβγαλε το σουτιέν της και έκανε pole-dancing στη σκηνή μπροστά σε γυμνόστηθες χορεύτριες.

Πηγή: skai.gr

