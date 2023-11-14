Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Elizabeth Debicki: Έμαθα πολλά για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν της σειράς «The Crown» θα κάνει το ντεμπούτο του στις 16 Νοεμβρίου, στο Netflix με τέσσερα επεισόδια

Η Elizabeth Debicki

Για τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στην τηλεοπτική σειρά «The Crown» μίλησε η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, με αφορμή την πρεμιέρα της 6ης σεζόν.

Όπως είπε η ηθοποιός στο αμερικανικό περιοδικό People «έμαθα πολλά» παίζοντας την αείμνηστη πριγκίπισσα.

«Δεν νομίζω ότι μπορείς να μάθεις τόσα πολλά όσα έμαθα για αυτόν τον χαρακτήρα και ότι το μόνο πράγμα που αξίζει να κάνεις στη ζωή είναι να φέρεις αγάπη στον κόσμο», είπε η Ντεμπίκι, ενώ αναφέρθηκε και στα όσα έμαθε για την προσωπικότητα της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Εννοώ, νομίζω ότι έμαθα πράγματα όπως για το πόσο μεγάλη και περίεργη αίσθηση του χιούμορ είχε, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, τον τρόπο που επικράτησε μέσα από αυτές, τον τρόπο που χρησιμοποιούσε τη φωνή που ήταν κάπως πολύ προοδευτικός για εκείνη την εποχή. Ναι, έμαθα πολλά» πρόσθεσε.

Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν της σειράς «The Crown» θα κάνει το ντεμπούτο του στις 16 Νοεμβρίου, στο Netflix με τέσσερα επεισόδια, με επίκεντρο τα γεγονότα γύρω από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Το δεύτερο μέρος της σεζόν θα προβληθεί στις 14 Δεκεμβρίου με έξι επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: The Crown ηθοποιός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark