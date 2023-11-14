Elizabeth Debicki: Έμαθα πολλά για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Για τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στην τηλεοπτική σειρά «The Crown» μίλησε η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, με αφορμή την πρεμιέρα της 6ης σεζόν.

Όπως είπε η ηθοποιός στο αμερικανικό περιοδικό People «έμαθα πολλά» παίζοντας την αείμνηστη πριγκίπισσα.

«Δεν νομίζω ότι μπορείς να μάθεις τόσα πολλά όσα έμαθα για αυτόν τον χαρακτήρα και ότι το μόνο πράγμα που αξίζει να κάνεις στη ζωή είναι να φέρεις αγάπη στον κόσμο», είπε η Ντεμπίκι, ενώ αναφέρθηκε και στα όσα έμαθε για την προσωπικότητα της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Elizabeth Debicki on the Most Important Thing She Learned While Playing Princess Diana in The Crown https://t.co/cBbc0VlqNO via @people — Gina Lawriw (@GinaLawriw) November 13, 2023

«Εννοώ, νομίζω ότι έμαθα πράγματα όπως για το πόσο μεγάλη και περίεργη αίσθηση του χιούμορ είχε, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, τον τρόπο που επικράτησε μέσα από αυτές, τον τρόπο που χρησιμοποιούσε τη φωνή που ήταν κάπως πολύ προοδευτικός για εκείνη την εποχή. Ναι, έμαθα πολλά» πρόσθεσε.

Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν της σειράς «The Crown» θα κάνει το ντεμπούτο του στις 16 Νοεμβρίου, στο Netflix με τέσσερα επεισόδια, με επίκεντρο τα γεγονότα γύρω από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Το δεύτερο μέρος της σεζόν θα προβληθεί στις 14 Δεκεμβρίου με έξι επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

