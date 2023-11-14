Η διάσημη ηθοποιός Μισέλ Φάιφερ έκλεισε 30 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της σεναριογράφο και παραγωγό, Ντέιβιντ Κέλλεϊ, και το μοιράστηκε με τους 3 εκατομμύρια ακολούθους της με μία τρυφερή ανάρτησή της στο Ιnstagram.

«Τριάντα χρόνια ευτυχίας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής και την συνόδευσε με ένα όμορφο κοινό τους στιγμιότυπο συγκεντρώνοντας αμέτρητα σχόλια από τους θαυμαστές της.

Το ζευγάρι «ενώθηκε» με τα ιερά δεσμά του γάμου 10 μήνες μετά την πρώτης τους γνωριμία, όταν η καλύτερη φίλη της ηθοποιού κανόνισε ένα ραντεβού στα τυφλά με τον παραγωγό. Λίγους μήνες νωρίτερα, η Φάιφερ είχε προχωρήσει στην υιοθεσία της κόρης της, Κλόντια Ρόουζ, ενώ ένα χρόνο μετά τον γάμο τους καλωσόρισαν τον γιο τους, Τζον Χένρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.