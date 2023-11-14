Bruce Willis: Η σύζυγός του «παλεύει» με τις ενοχές της μετά τη διάγνωση της άνοιάς του

Η Emma Heming παραδέχτηκε ότι αισθάνεται ενοχές επειδή έχει ορισμένα προνόμια για την υποστήριξη της διάγνωσης άνοιας του συζύγου της, Bruce Willis, στα οποία άλλοι -σε παρόμοιες καταστάσεις- μπορεί να μην έχουν πρόσβαση.

«Παλεύω με τις ενοχές, γνωρίζοντας ότι έχω πόρους, που άλλοι δεν έχουν», έγραψε η Heming σε ένα άρθρο για την εφημερίδα «Marie Shriver's Sunday Paper».

«Όταν μπορώ να βγω για μια πεζοπορία για να καθαρίσει το μυαλό μου, δεν μου διαφεύγει ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό όλοι οι σύντροφοι φροντίδας», εξήγησε.

«Όταν αυτά που μοιράζομαι για το ταξίδι της οικογένειάς μας τραβούν την προσοχή του Τύπου, ξέρω ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες άγνωστες ιστορίες, που η καθεμία τους αξίζει συμπόνια και ενδιαφέρον. Θέλω οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι όταν ακούω από μια άλλη οικογένεια που έχει πληγεί από την FTD (μετωποκροταφική άνοια), ακούω την ίδια ιστορία θλίψης, απώλειας και απέραντης θλίψης της δικής μας οικογένειας να αντανακλάται στη δική τους».

Η Heming, η οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον διάσημο ηθοποιό, πρόσθεσε ότι έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία του να είναι «συνήγορος» για τις «οικογένειες που δεν έχουν τον χρόνο, την ενέργεια ή τους πόρους για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Είπε, επίσης, ότι το να μιλήσει για τη διάγνωση του Μπρους βοήθησε την ίδια και την οικογένειά της με πολλούς τρόπους.

«Έχω πολύ περισσότερες ελπίδες σήμερα απ' ό,τι είχα μετά την πρώτη διάγνωση του συζύγου μου», έγραψε η Heming, προσθέτοντας: «Τώρα καταλαβαίνω αυτή την ασθένεια καλύτερα και είμαι πλέον συνδεδεμένη με μια απίστευτη κοινότητα υποστήριξης.

Έχω την ελπίδα ότι έχω βρει έναν νέο σκοπό - ομολογουμένως έναν που δεν θα έψαχνα ποτέ - χρησιμοποιώντας τη δημοσιότητα δημοσιότητας για να βοηθήσω και να ενδυναμώσω άλλους.

Και έχω ελπίδα στο πώς ολόκληρη η οικογένειά μας μπορεί να βρει χαρά στα μικρά πράγματα».

Η οικογένεια του πρωταγωνιστή του «Die Hard» ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2022 ότι αποσύρεται από την υποκριτική, αφού διαγνώστηκε με αφασία.

Πηγή: skai.gr

