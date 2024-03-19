Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

Κριός

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…

Ταύρος

Μέρα αφιερωμένη στην οικογένεια και στα αγαπημένα σας πρόσωπα η σημερινή! Υπάρχει γύρω σας κόσμος που σας αγαπάει και νοιάζεται για σας, τους παραμελείτε όμως συχνά… Ίσως να χρειαστεί να θυσιάσετε κάτι σημαντικό για σας. Και δεν θα αφορά κάποιο υλικό αγαθό ή χρήματα, αλλά μια συναισθηματική επαφή. Αποφύγετε τις λογομαχίες και αποδεχτείτε το αποτέλεσμα με αξιοπρέπεια.

Δίδυμοι

Εντάσεις και διαπληκτισμοί δημιουργούν ένα καθόλου ευχάριστο περιβάλλον, τόσο σε φιλικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κρατήσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μέσα από την ένταση δεν μπορούν να γεννηθούν λύσεις. Μην κατατρώγεστε με τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητας σας. Ανανεωθείτε ψυχικά ή ανανεώστε τον χώρο σας κάνοντας κάποιες εικαστικές παρεμβάσεις για να αισθανθείτε καλύτερα και να αποσπάσετε την προσοχή σας.

Καρκίνος

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.

Λέων

Μεγάλος ο ανταγωνισμός στο εργασιακό σας περιβάλλον και αισθάνεστε ότι πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας για να μπορέσετε να διατηρήσετε τα κεκτημένα σας. Η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να πηγαίνει καλά, ίσως όμως επειδή δεν τολμάτε να θίξετε τα κακώς κείμενα της σχέσης σας. Είναι καιρός να βάλετε τα πράγματα στην θέση τους, κάνοντας μια ανοιχτή και εποικοδομητική συζήτηση με το ταίρι σας.

Παρθένος

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Ζυγός

Ημέρα που ευνοεί την δράση η σημερινή, από τα οράματα να περάσετε στην πράξη. Θα πρέπει όμως να είστε σταθεροί στους στόχους σας και να μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια με τα πρώτα προβλήματα. Προσπαθήστε να μην απογοητεύσετε αγαπημένα σας πρόσωπα που μπορεί να χρειάζονται την στήριξη σας. Θα ήταν εξαιρετικά άδικο απέναντι τους, μια και αυτοί σας στάθηκαν στα δύσκολα.

Σκορπιός

Γόνιμη η μέρα για νέες ιδέες που με την πάροδο του χρόνου θα αποτελέσουν την βάση, πάνω στην οποία θα οικοδομήσετε το μέλλον της επαγγελματικής σας ανάκαμψης. Αργά το βράδυ προσπαθήστε να μη δυσαρεστήσετε κάποιον από τους συγγενείς σας. Αποφύγετε τις παρανοήσεις και εκφράσετε με ήπιο τρόπο τα συναισθήματα σας στο σύντροφο σας.

Τοξότης

Τα επαγγελματικά σας δυσκολεύουν, όμως εσείς ξέρετε πώς να κερδίζετε τους άλλους! Εκμεταλλευτείτε τα ταλέντα και πιστέψτε στον εαυτό σας και σύντομα θα δείτε τους κόπους σας να ανταμείβονται. Σε κοινωνικό επίπεδο δεν θα ήταν κακό να τείνετε χείρα βοήθειας σήμερα σε ανθρώπους που χρειάζονται υλική ή ηθική στήριξη. Όλο και κάποιος γύρω σας θα έχετε την ανάγκη σας σήμερα…

Αιγόκερως

Όποιος παίζει με την φωτιά, κάποια στιγμή μπορεί να καεί! Άλλωστε αυτό το μάθημα θα έπρεπε να το είχατε μάθει ήδη. Μην κάνετε κάτι που θα απογοητεύσει ή θα πληγώσει το ταίρι σας. Εστιάστε στους στόχους σας στον επαγγελματικό τομέα. Δείξτε αγάπη και αφοσίωση στο σύντροφο σας. Έχει την ανάγκη σας και εσείς τον παραμελείτε.

Υδροχόος

Διαισθάνεστε ότι κάτι γίνεται σήμερα στο εργασιακό σας περιβάλλον που δεν μπορείτε να το αποκρυπτογραφήσετε. Για κάθε ενδεχόμενο, ας είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας. Έχετε κάποιες ανησυχίες για την πορεία της καριέρας σας και κάποιες φοβίες σας βασανίζουν, ίσως οφείλονται όμως περισσότερο στην κούραση σας, παρά σε πραγματικά δεδομένα. Χαλαρώστε λίγο…

Ιχθείς

Το φεγγάρι θα φέρει κατανόηση από τον ερωτικός σας σύντροφο, τουλάχιστον σε όσους είστε ερωτευμένοι. Οι δεσμευμένοι σε μακροχρόνιες και αρμονικές σχέσεις, θα βιώσετε μια όμορφη περίοδο με το ταίρι σας και ίσως να υπάρξει μια εγκυμοσύνη ή μια γέννα που θα σας απογειώσει συναισθηματικά. Ορισμένες σχέσεις όμως δεν θα έχουν την άριστη δυνατή εξέλιξη, ειδικά εάν είναι προβληματικές, και το διάστημα αυτό μπορεί να κλείσει ο κύκλος τους.

