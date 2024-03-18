Η… «ισχύς εν τη ενώσει»: Η Χάιντι Κλουμ για άλλη μια φορά απέδειξε ότι η υψηλή μόδα μπορεί να είναι και λειτουργική, έχοντας και αστραφτερή παρέα.



Το σούπερ μόντελ παρευρέθηκε στα γενέθλια της Πάρις Χίλτον, φορώντας ένα δαντελένιο μαύρο φόρεμα που είχε σκίσιμο μέχρι τους μηρούς και τεράστιο κόψιμο που εκτείνονταν στην πλάτη και στη μέση της. Ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή εμφάνιση με μερικά αστραφτερά κοσμήματα και ένα ζευγάρι υπέροχες ανοιχτές γόβες διακοσμημένες με μια λεπτομέρεια από πούπουλα γύρω από τον αστράγαλό της.



Στο πάρτι γενεθλίων η Κλουμ, 50 ετών, φωτογραφήθηκε με τη Χίλτον και τη ράπερ Megan Thee Stallion. Η Χίλτον φόρεσε ένα μίνι φόρεμα σε ροδακινί χρώμα ντυμένο με στρας, το οποίο συνδύασε με ασορτί γόβες, και μια τσάντα Chanel. Εν τω μεταξύ, η τραγουδίστρια των "HISS", 29 ετών, φόρεσε ένα σουέτ φόρεμα στο πράσινο της ελιάς.

Δικαίως η φωτογράφηση προκάλεσε θαυμασμό στα social media...

Δείτε τις φωτογραφίες:



