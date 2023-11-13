Tο 12% του ελληνικού πληθυσμού ζει με Διαβήτη- Στο 29,1% οι αρρύθμιστοι ασθενείς

Το κεντρικό μήνυμα των δράσεων ενημέρωσης που υλοποιεί η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη (14 Νοεμβρίου), φέτος, είναι «Ενημερώσου για τους κινδύνους του Σακχαρώδους Διαβήτη, δράσε έγκαιρα».

Η εκστρατεία ενημέρωσης εστιάζει στη σημαντικότητα της αναγνώρισης του κινδύνου για Διαβήτη τύπου 2 με σκοπό την καθυστέρηση ή την πρόληψη της εμφάνισης των διαβητικών επιπλοκών.

Η πρόεδρος της ΕΔΕ, Αναστασία Μαυρογιαννάκη, παθολόγος-διαβητολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, διευθύντρια της Β' Παθολογικής Κλινικής & υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ «ΝΙΜΤΣ», αναφερόμενη στο μήνυμα της φετινής εκστρατείας, επισημαίνει ότι «πολλοί άνθρωποι διαγιγνώσκονται με Διαβήτη τύπου 2 όταν υπάρχουν ήδη επιπλοκές. Για τα άτομα που κινδυνεύουν από Διαβήτη τύπου 2, η ενημέρωση και η αναγνώριση του κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή στην καθυστέρηση της νόσου και των επιπλοκών της. Για τα άτομα με Διαβήτη, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των διαβητικών επιπλοκών. Στην Ελλάδα, το συνολικό μέσο ετήσιο κόστος για κάθε άτομο με Διαβήτη και επιπλοκές υπολογίζεται σε 7.000 ευρώ, ενώ το 12% του προϋπολογισμού για την Υγεία αναλώνεται για την αντιμετώπιση της νόσου και των επιπλοκών της. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο προσυμπτωματικός είναι οικονομικά αποδοτικός και κρίνονται αναγκαίες οι στρατηγικές πρόληψης».

Η πρόεδρος της ΕΔΕ αναφέρει, επίσης, ότι για τους επαγγελματίες Υγείας είναι απαραίτητη η βέλτιστη εκπαίδευση, ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στα άτομα με Διαβήτη. «Στη χώρα μας, τα Διαβητολογικά Κέντρα και Ιατρεία συνεχώς αποδυναμώνονται και υπολειτουργούν λόγω ελλείψεως εξειδικευμένων λειτουργών Υγείας. Στόχος μας, ως επιστημονική εταιρεία, είναι η εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης και η ύπαρξη εξειδικευμένων λειτουργών Υγείας, ώστε να επιτευχθούν υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα, μείωση των επιπλοκών και μείωση του κόστους για το σύστημα υγείας. Η θεσμοθετημένη, από το 2018, εξειδίκευση παθολόγων και παιδιάτρων στον Διαβήτη δεν έχει λάβει ακόμη τη μορφή της οριστικής υλοποίησης, παρά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με εφαρμοστικές διατάξεις, αφού δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι για την ενεργοποίησή της και δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα εξειδίκευσης νέων γιατρών».

Καταλήγοντας η κ. Μαυρογιαννάκη σημειώνει: «Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: χρειαζόμαστε γιατρούς άρτια εκπαιδευμένους, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, ώστε να προσφέρεται στους πολίτες υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα. Άμεσα πρέπει να επαναξιολογηθούν τα Διαβητολογικά Κέντρα, να συσταθούν θέσεις εξειδικευομένων στον Σακχαρώδη Διαβήτη και να ξεκινήσει η εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της ΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», μέλος του ΔΣ International Diabetes Federation (IDF) Europe, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του Σακχαρώδους Διαβήτη και τονίζει ότι: «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια δύσκολα αντιληπτή και πολύπλοκη νόσος που οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές και επιβαρύνει την ποιότητα ζωής. Εκτιμάται ότι το 12% του ελληνικού πληθυσμού ζει με Διαβήτη, και το 29,1% από τα άτομα με Διαβήτη είναι αρρύθμιστα, ενώ το 12,4% του πληθυσμού εμφανίζει προδιαβήτη. Συνολικά, περίπου 2.700.000 άτομα συνδέονται με αυτή τη νόσο. Είναι ζωτικής σημασίας οι επαγγελματίες του χώρου της Υγείας να είναι εκπαιδευμένοι και ενήμεροι όσον αφορά την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση του Διαβήτη, προκειμένου να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους πάσχοντες από τη νόσο. Πραγματικά, η επιστημονική εξειδίκευση στον τομέα του Διαβήτη πρέπει να ανανεωθεί και να ενισχυθεί, καθώς αυτός ο τομέας έχει αδικηθεί για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων γιατρών και της έλλειψης προσωπικού. Αυτή η κατάσταση, αν συνεχιστεί, θα οδηγήσει τα Διαβητολογικά Κέντρα και τα Διαβητολογικά Ιατρεία στη χώρα μας σε αποδυνάμωση και εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών με Διαβήτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

