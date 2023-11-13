Νεφρική Απονεύρωση: Επεμβατική Αντιμετώπιση τής Ανθεκτικής Αρτηριακής Υπέρτασης

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί τον κυριότερο προδιαθεσικό παράγοντα για κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων (εμφράγματα και εγκεφαλικά) στο δυτικό κόσμο.

Παρά όμως τις εξελίξεις στη σύγχρονη φαρμακολογία, περίπου 12-18% των υπερτασικών ασθενών πάσχουν από ανθεκτική υπέρταση, δηλαδή δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική θεραπεία, ακόμη και με τη χρήση τουλάχιστον τριών αντιυπερτασικών φαρμάκων.

Την τελευταία 10ετία αναπτύσσονται μέθοδοι για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών μέσω νεφρικής απονευρώσεως, η οποία καταστρέφει μέρος του νεφρικού πλέγματος γύρω από τις νεφρικές αρτηρίες. Το πλέγμα αυτό θεωρείται υπεύθυνο για την πυροδότηση νευρικών ανακλαστικών μηχανισμών που συντελούν στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Οι αρχικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση ασθενών με ανθεκτική υπέρταση ήταν ενθαρρυντικές, ενώ η μέθοδος αυτή δοκιμάζεται και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή.

Ασθενείς που μπορούν να ωφεληθούν από την επεμβατική θεραπεία είναι όσοι παρουσιάζουν αρτηριακή υπέρταση ανθεκτική σε λήψη τουλάχιστον τριών φαρμάκων ή όσοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ενδεικνυόμενη φαρμακευτική αγωγή λόγω παρενεργειών.

Πρόσφατα νέες μελέτες επιβεβαίωσαν τη χρησιμότητα και την ασφάλεια της μεθόδου με ικανοποιητικά μακροχρόνια αποτελέσματα και σε πρόσφατη δημοσίευση η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει την επέμβαση σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση [Renal denervation in the management of hypertension in adults. A clinical consensus statement of the ESC Council on Hypertension and the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). EurHeartJ. 2023].

Η ομάδα της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ έχει μακρόχρονη εμπειρία στη διενέργεια της νεφρικής απονευρώσεως. Ήταν μία από τις πρώτες ομάδες που πραγματοποίησε αυτές τις επεμβάσεις στην Ελλάδα και συνεχίζει να εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο με επιτυχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.