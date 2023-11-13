Γιατί νιώθουμε περίεργα μετά τον μεσημεριανό ύπνο

Σε όλους μας έχει συμβεί, ειδικά τώρα που η μέρα είναι μικρότερη: Γυρνάς στο σπίτι μετά από ένα κουραστικό πρωινό, γεμάτο υποχρεώσεις. Κοιτάς το ρολόι. Νωρίς είναι ακόμα, προλαβαίνεις να πάρεις έναν σύντομο υπνάκο και μετά να συνεχίσεις με τις δουλειές σου. Ξυπνάς και υπόσχεσαι ότι θα είναι για πολύ λίγο. Σε παίρνει ο ύπνος και ξυπνάς μετά από δύο ώρες. Έχει σκοτεινιάσει. Έχεις μπερδευτεί, αποπροσανατολιστεί, δεν ξέρεις τι ώρα είναι και πόση ώρα κοιμόσουν. Νιώθεις έναν εκνευρισμό και χρειάζεσαι χρόνο για να συντονιστείς στην πραγματικότητα.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Πολλοί χρήστες του TikTok μοιράζονται τελευταία τις δυσάρεστες εμπειρίες τους μετά από έναν μεσημεριανό ύπνο, επβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα πραγματικό φαινόμενο, με το οποίο πολλοί έρχονται αντιμέτωποι. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι χρειάζονται μόλις μερικά λεπτά για να επανέλθουν, ενώ σε άλλους παίρνει ώρες να απαλλαγούν από αυτή την περίεργη διάθεση, με αποτέλεσμα να έχει σημαντική επίπτωση στην καθημερινότητά τους.

Ο μεσημεριανός ύπνος δεν είναι πάντα αναζωογονητικός

Σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο και διευθυντή υγείας ύπνου στο Sleepopolis, Shelby Harris, η κακή διάθεση μετά από έναν ενδιάμεσο ύπνο που κρατά πάνω από 30 λεπτά είναι στην πραγματικότητα πολύ πιθανή να συμβεί. Ένας μεγάλος σε διάρκεια μεσημεριανός ύπνος μπορεί να οδηγήσει σε κάτι που ονομάζεται «αδράνεια ύπνου» και η αίσθησή της κάθε άλλο παρά αναζωογονητική είναι. «Πρόκειται γι’ αυτό το αίσθημα ταραχής και αποπροσανατολισμού που μπορεί να νιώθεις μετά από έναν ενδιάμεσο ύπνο, ειδικά αν διήρκεσε πολύ», εξηγεί ο ειδικός μιλώντας στο Bustle.

Καθώς κοιμάσαι, το σώμα σου ταξιδεύει σε διάφορα στάδια του ύπνου. Κάθε στάδιο βαθαίνει σταδιακά και ολόκληρος ο κύκλος διαρκεί περίπου 90 λεπτά πριν επαναληφθεί ξανά. Όταν, λοιπόν, κοιμάσαι για περισσότερο από μισή ώρα, ενδέχεται να μπεις σε ένα βαθύτερο στάδιο ύπνου και, εάν ξυπνήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, είναι πιθανό να αισθανθείς δυσφορία και αποπροσανατολισμό.

Φυσικά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση, αλλά ένας κακός ύπνος σαφώς δεν βοηθά.

Πώς να απολαύσεις το μεσημεριανό σου ύπνο χωρίς συνέπειες

Εάν ξυπνάς συχνά με κακή διάθεση μετά από έναν ενδιάμεσο ύπνο, αλλά επιμένεις να θέλεις να ξεκουραστείς για λίγο, ρύθμισε στο τηλέφωνό σου ένα ξυπνητήρι, ώστε να μην κοιμηθείς περισσότερο από 30 λεπτά. Διατηρώντας την ξεκούρασή σου σύντομη, δεν θα προλάβεις να μπεις στο στάδιο του βαθέος ύπνου και άρα θα απαλλαγείς από το ενδεχόμενο να ξυπνήσεις με περίεργη διάθεση. Εάν νιώθεις εξάντληση και πιστεύεις ότι μισή ώρα δεν είναι αρκετή για να ξεκουραστείς, οι ειδικοί συνιστούν να στοχεύσεις σε έναν ολοκληρωμένο ύπνο δύο ωρών. Σε αυτό τον χρόνο, θα περάσεις από όλα τα στάδια του ύπνου, επομένως είναι πιο πιθανό να νιώθεις καλά όταν ξυπνήσεις.

Σύμφωνα με τον δρ. Harris, είναι επίσης καλή ιδέα να αποφύγεις έναν ενδιάμεσο ύπνο μετά τις 2 το μεσημέρι. Τέλος, μετά από κάθε ύπνο, είναι καλό να εκτίθεσαι άμεσα σε φως, το οποίο θα σε επαναφέρει άμεσα σε εγρήγορση και δεν θα σου αφήσει το περιθώριο να αισθανθείς περίεργα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.