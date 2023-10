Νέα έρευνα: Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 Υγεία 11:11, 19.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα ποσοστά εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 αυξάνονται ραγδαία παγκοσμίως και αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς η νόσος αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές και νεφρικές παθήσεις, καρκίνο και άνοια