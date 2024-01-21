Προειδοποίηση για άγνωστη απειλή, την αποκαλούμενη νόσο Χ, έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατά την διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που διεξήχθη στο Νταβός.

Η νόσος Χ είναι μια υποθετική ασθένεια και αντιπροσωπεύει μία άγνωστη απειλή, η οποία θα μπορούσε να είναι η πηγή της επόμενης πανδημίας. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η νόσος Χ θα μπορούσε να προκληθεί από ένα παθογόνο το οποίο επί του παρόντος δεν είναι γνωστό ότι προκαλεί ασθένεια, οι επιστήμονες λένε ότι θα μπορούσε να είναι 20 φορές πιο θανατηφόρα από τον COVID-19.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο ΠΟΥ ζήτησε από τους παγκόσμιους ηγέτες να εξετάσουν την πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου.Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Γκεμπρεγέσους κάλεσε τις χώρες να υπογράψουν τη συνθήκη για την πανδημία, ώστε ο κόσμος να μπορεί να προετοιμαστεί για τη «νόσο Χ». Ο Γκεμπρεγέσους, μιλώντας μπροστά σε ακροατήριο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τετάρτη, είπε ότι ελπίζει ότι οι χώρες θα καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι τον Μάιο για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον «κοινό εχθρό», ενώ πρόσθεσε πως ο COVID-19 ήταν η πρώτη νόσος Χ, αλλά είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε για μια άλλη πανδημία.

«Υπάρχουν πράγματα που είναι άγνωστα που μπορεί να συμβούν, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό, για τις ασθένειες που δεν γνωρίζουμε», είπε ο χαρακτηριστικά.

«Χάσαμε πολλούς ανθρώπους [κατά τη διάρκεια του COVID] επειδή δεν μπορούσαμε να τους διαχειριστούμε», δήλωσε.

«Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, αλλά δεν υπήρχε χώρος. Δεν υπήρχε αρκετό οξυγόνο. Λοιπόν, πώς μπορείτε να έχετε ένα σύστημα που μπορεί να επεκταθεί όταν έρθει η ανάγκη;»

Ο Γκεμπρεγέσους είπε ότι ανεξάρτητες ομάδες και εμπειρογνώμονες εργάζονται για τρόπους συλλογικής απάντησης και ότι η προθεσμία για την υπογραφή της συνθήκης είναι τον Μάιο.

Ο ίδιος τόνισε ότι ορισμένες από τις ασκήσεις ετοιμότητας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, οργάνωση εφοδιασμού και προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης για τη δοκιμή φαρμάκων. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη, δεδομένου ότι οι πλούσιες χώρες δεν τα πήγαν καλά κατά τη διάρκεια του COVID, καθώς δυσκολεύτηκαν με την ιχνηλάτηση επαφών.

Πηγή: skai.gr

