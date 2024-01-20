Ο δρ Τόμας Βάγκνερ, ιδρυτής της εταιρείας βιοτεχνολογίας Orbis Health Solutions και ερευνητής για τον καρκίνο, έχει θέσει ως αποστολή της ζωής του να βρει έναν τρόπο να θεραπεύσει τον καρκίνο χωρίς τις τρομερές παρενέργειες που, για ορισμένους, μπορεί να γίνουν χειρότερες από τον ίδιο τον καρκίνο ή ακόμη και να οδηγήσουν σε πρόωρο θάνατο.

«Η τραγωδία του καρκίνου αφορά και τον φόβο της θεραπείας», δήλωσε ο ίδιος στο «ABC News».

Πολλές παραδοσιακές θεραπείες για τον καρκίνο, όπως η χημειοθεραπεία, λειτουργούν σκοτώνοντας τα καρκινικά κύτταρα, αλλά σκοτώνουν, επίσης, και μη καρκινικά κύτταρα σε όλο το σώμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από παρενέργειες, όπως απώλεια μαλλιών, ναυτία, εμετό ή μπορεί να εξουδετερώσει το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου, θέτοντάς το σε κίνδυνο.

Αφού είδε καρκινοπαθείς να υποφέρουν από εξουθενωτικές παρενέργειες της θεραπείας τους, ο ερευνητής προσπάθησε να αναπτύξει μια θεραπεία για τον καρκίνο που να αξιοποιεί τη δύναμη του ανοσοποιητικού συστήματος ενός ατόμου αντί να το εξουδετερώνει. Η θεραπεία αυτή αναπτύχθηκε ως εμβόλιο που μελετάται πλέον εδώ και δεκαετίες και κάθε ένεση είναι απολύτως εξατομικευμένη για κάθε ασθενή.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το εμβόλιο κατά του καρκίνου

Το αντικαρκινικό εμβόλιο TLPO έχει δοκιμαστεί σε εκατοντάδες ασθενείς με προχωρημένες μορφές μελανώματος σε κλινικές δοκιμές Φάσης 2.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ακαδημαϊκό συνέδριο έδειξαν ότι σχεδόν το 95% των ατόμων που έλαβαν μόνο το εμβόλιο ήταν ακόμη εν ζωή, τρία χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας, και το 64% ήταν ακόμη ελεύθεροι νόσου (εάν κάποιος έχει ζήσει πέντε χρόνια μετά τη θεραπεία του καρκίνου, τότε είναι ελεύθερος νόσου).

Μεταξύ των πιο προχωρημένων μορφών μελανώματος, η επιβίωση χωρίς νόσο μετά από τρία έτη για άτομα με νόσο σταδίου ΙΙΙ ήταν 60% στην ομάδα που έλαβε μόνο το εμβόλιο, σε σύγκριση με περίπου 39% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η επιβίωση χωρίς νόσο για τα άτομα με νόσο σταδίου IV ήταν περίπου 68% στην ομάδα μόνο με εμβόλιο και μηδέν στην ομάδα εικονικού φαρμάκου.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ερυθρότητα ή πόνος στο σημείο της ένεσης, πυρετός και κόπωση μετά την ένεση - παρόμοιες με άλλα εμβόλια που διεγείρουν την ανοσολογική απόκριση.

Ο δρ Vernon Sondak, δερματικός ογκολόγος στο Moffit Cancer Center, ο οποίος δεν συμμετείχε στην κλινική δοκιμή, δήλωσε στο ABC News ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι ελπιδοφόρα, αλλά επισημαίνει ότι οι κλινικές δοκιμές φάσης 2 δεν είναι πειστικές. Μια μεγαλύτερη κλινική δοκιμή Φάσης 3 θα πρέπει τελικά να επικυρώσει αν αυτό το εμβόλιο κατά του καρκίνου θα αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα στον τομέα.

«Έχουμε δει ξανά και ξανά, ελπιδοφόρα δεδομένα Φάσης 2 που δεν αποδείχθηκαν τόσο ελπιδοφόρα στη Φάση 3», προειδοποιεί ο Sondak.

Με βάση αυτά τα δεδομένα και άλλες μελέτες, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έδωσε το «πράσινο φως» στο εμβόλιο του Wagner να ξεκινήσει κλινική δοκιμή φάσης 3. Θα είναι ένα τριετές εγχείρημα, με στόχο να εγγραφούν 500 άτομα, και προγραμματίζεται να ξεκινήσει κάποια στιγμή φέτος, δήλωσε ο Riley Polk, πρόεδρος της Orbis Health Solutions.

Ο Polk ανέφερε ότι έχει επηρεαστεί προσωπικά από την επιτυχία αυτού του εμβολίου, αφού ο πατέρας του υποβλήθηκε σε πολυάριθμες επεμβάσεις στους πνεύμονες για καρκίνο πριν από μια δεκαετία, αλλά δεν είχε άλλες θεραπευτικές επιλογές. Ο πατέρας του επέλεξε να δοκιμάσει το εμβόλιο κατά του καρκίνου του Wagner και έζησε άλλα 10 χρόνια πριν πεθάνει από κάτι που δεν είχε σχέση με τον καρκίνο. «Μπορείτε να μου πείτε πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορείτε να μου πείτε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργεί», δήλωσε ο Polk.

Τα οικονομικά εμπόδια ανέκοψαν την πρόοδο

Ο Polk δήλωσε ότι η προγραμματισμένη κλινική δοκιμή φάσης 3 είναι ένα έργο 100 εκατ. δολαρίων. Αυτά τα κεφάλαια, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ψίχουλα για τις φαρμακευτικές εταιρείες και εκείνες που υποστηρίζονται από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Για τις μικρότερες, ιδιωτικές εταιρείες, η εξασφάλιση αυτού του επιπέδου οικονομικών πόρων αποτελεί πρόκληση που, σύμφωνα με τον Polk, περιορίζει τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν περισσότερες κλινικές δοκιμές που θα μπορούσαν να επεκτείνουν τις πιθανές ενδείξεις για το εμβόλιο κατά του καρκίνου του Wagner.

Για να παρακάμψουν μέρος αυτής της πρόκλησης και να δώσουν αυτή τη θεραπεία σε περισσότερους ανθρώπους που μπορεί να αποφέρει περισσότερα αποτελέσματα, ο Wagner και η ομάδα του μόλις ξεκίνησαν αυτό που ονομάζεται δοκιμή «καλαθιού» (basket), έναν τύπο κλινικής δοκιμής που έχει εγκριθεί από τον FDA και επιτρέπει στο ίδιο εμβόλιο -που έδειξε επιτυχία στις κλινικές δοκιμές για το μελάνωμα- να δοκιμαστεί σε οποιονδήποτε με συμπαγή όγκο που πληροί ορισμένα κριτήρια ένταξης. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή τη δοκιμή πρέπει να έχουν χαμηλό ή ελάχιστο φορτίο όγκου, οπότε οι περισσότεροι θα έχουν ήδη λάβει κάποιου είδους θεραπεία πριν λάβουν αυτό το εμβόλιο, δήλωσε ο Wagner.

Το πρώτο άτομο που έλαβε αυτό το εμβόλιο, στο πλαίσιο αυτής της δοκιμής «καλαθιού», ήταν η Catie King, κάτοικος του Asheville της Βόρειας Καρολίνας, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών πριν από έξι χρόνια. Η King δήλωσε ότι αισθάνθηκε υπέροχα μετά τον πρώτο γύρο της θεραπείας, παρουσιάζοντας μόνο κάποια ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης, αλλά καμία άλλη παρενέργεια. Για την King, η οποία ασχολείται με τη γεωργία μαζί με τον σύζυγό της, η έλλειψη παρενεργειών κάνει ουσιαστική διαφορά στη ζωή της, καθώς δεν επηρεάζει καθόλου την καθημερινότητά της. «Με αυτό το εμβόλιο, δεν υπήρξαν δύσκολες ημέρες», τόνισε, κάτι που δεν συνέβαινε όταν υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία για τον καρκίνο της.

Ο Polk δήλωσε ότι ελπίζει ότι τα δεδομένα από τη δοκιμή του «καλαθιού» θα τραβήξουν την προσοχή μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών. Μέσω αυτού του είδους της συνεργασίας και με άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης θα μπορούσαν τελικά να κάνουν πιο εκτεταμένες δοκιμές μέσω του FDA.

Πηγή: skai.gr

