Παυλάκης: Μακάρι όλα τα εμβόλια που έχουμε να ήταν σαν του κορωνοϊού

«Μακάρι όλα τα εμβόλια που έχουμε να ήταν σαν τα εμβόλια του RNA για τον κορονοϊό, επειδή έχουν ελάχιστες παρενέργειες, μπροστά στο όφελος κατά της Covid19. Τα προφυλακτικά εμβόλια για την Covid19, όπως και όλα τα προφυλακτικά εμβόλια, περνάνε από 40 κύματα, γιατί δίνονται σε ανθρώπους που κατά τεκμήριο είναι υγιείς, οπότε θέλουμε να είναι «άσπιλα», χωρίς καμία παρενέργεια. Κάτι που εν πολλοίς έχει επιτευχθεί. Είναι αστείο να συζητάμε για παρενέργειες των εμβολίων από τη στιγμή που ο κορονοϊός σκοτώνει 50 ανθρώπους κάθε μέρα. Το θεραπευτικό εμβόλιο της ίδιας τεχνολογίας που γίνεται πειραματικά για το μελάνωμα, έχει τουλάχιστον τη δεκαπλάσια ποσότητα εμβολίου, επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν καρκίνο. Ο λόγος του κόστους με το όφελος, είναι διαφορετικός στον καρκίνο».

Οι επισημάνσεις ανήκουν στον Ιατρό - Ερευνητή, Επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινων Ρετροϊών, στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, Γιώργο Παυλάκη, ο οποίος σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM μιλά αναλυτικά για τη νέα τεχνολογία των MRNA εμβολίων του κορονοϊού. Εξηγεί γιατί θεωρεί ότι πρέπει να γίνονται στα φαρμακεία, ενώ αναφέρεται και στις καμπάνιες των εμβολιασμών, που όπως λέει πρέπει να γίνονται όλο το χρόνο. Επίσης ο διεθνούς φήμης ερευνητής μιλά για την προοπτική των MRNA εμβολίων στον καρκίνο και άλλες νόσους, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για επερχόμενες πανδημίες.

Να γίνονται συνεχώς και με καινούργιους τρόπους οι εμβολιαστικές καμπάνιες

Τα εμβόλια του κορονοϊού είναι πολύ δοκιμασμένα, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια ασθενών έχουν λάβει άπειρες δόσεις και τα προβλήματα που κάνουν είναι ελάχιστα, αν μη τι άλλο πολύ λιγότερα, από τα περισσότερα εμβόλια που έχουμε Όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνονται ακόμα περισσότερο, λέει ο Γιώργος Παυλάκης και απαντά στο ερώτημα αν τελικά πρέπει να φοβόμαστε τις παρενέργειες. «Κάθε φορά που κάνουμε ένα εμβόλιο, ερεθίζουμε το ανοσολογικό σύστημα. Και όταν ερεθίζουμε το ανοσολογικό σύστημα, υπάρχει μία περίπτωση στο εκατομμύριο να δημιουργηθούν και προβλήματα, συνήθως παροδικά. Ελάχιστα είναι αυτά τα οποία χρειάζονται ιατρική παρέμβαση». Για τους δύσπιστους στον εμβολιασμό επισημαίνει ότι υπήρξε «συνωμοσία σιωπής» την περίοδο του Φθινοπώρου που θα έπρεπε ο κόσμος να ενημερωθεί, ότι ο κορονοϊός είναι εδώ μαζί με τη γρίπη και τον RSV. «Μπράβο στην ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Υγείας που αρχίζει έστω και τώρα καμπάνια. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ωστόσο τέτοιες καμπάνιες θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει και να γίνονται συνέχεια με καινούργιους τρόπους, ώστε να μην βαριέται και μπουχτίζει ο πολίτης». Αυτή τη στιγμή, λέει ο κ. Παυλάκης, και στην Αμερική αλλά, και στην Ελλάδα υπάρχει η δεύτερη μεγαλύτερη κορυφή μολύνσεων με covid, από τον Ιανουάριο του 22, στο πλαίσιο όμως τριπλοπανδημίας με γρίπη και RSV.

Γιατί πρέπει να γίνεται στα φαρμακεία και το εμβόλιο για την Covid19

«Ωστόσο δεν έχουμε πια τους θανάτους που είχαμε στην αρχή, λόγω των εμβολίων. Είναι όμως απαράδεκτο κάθε χειμώνα να έχουμε τέτοιες πανδημίες, γιατί αυτές δημιουργούν μεγάλη νοσηρότητα στον πληθυσμό και επιτείνουν τους πρόωρους θανάτους, αλλά και τις χρόνιες παθήσεις. Θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη προετοιμασία και για καινούργιες πανδημίες που έρχονται, αλλά και για τις παλιές, τις οποίες δεν έχουμε ξεκληρίσει, και δυστυχώς τις έχουμε συνηθίσει, κάτι που είναι λάθος για όλους μας. Επίσης πρέπει να βελτιώσουμε τον αέρα που αναπνέουμε». Το εμβόλιο του κορονοϊού , συνεχίζει, πρέπει να γίνεται στα φαρμακεία όπως και της γρίπης «Πρέπει να συνηθίσουμε, ότι επειδή βάλαμε άλλον ένα μπελά στο κεφάλι μας, θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο, που αντιμετωπίζουμε τη μόνιμη επιδημία γρίπης, κάθε χειμώνα. Σκοτώνει και αυτή πολλούς, αλλά ο κορονοϊός σκοτώνει τουλάχιστον δεκαπλάσιους».

Σημαντική στιγμή για την Ελλάδα το πειραματικό εμβόλιο για το μελάνωμα

Όσον αφορά το πρώτο πειραματικό εμβόλιο για το μελάνωμα που έγινε επί ελληνικού εδάφους την περασμένη Τετάρτη από την ομάδα του Δημήτρη Μπαφαλούκου, στο πλαίσιο μεγάλης παγκόσμιας μελέτης, ο Γιώργος Παυλάκης σχολιάζει: «Είναι μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, γιατί μπαίνει μια νέα τεχνολογία στην κλινική πρακτική, όχι ακόμα σαν εγκεκριμένο φάρμακο, αλλά σαν μία μεγάλη ελπίδα για το μέλλον». Ο άνθρωπος που ασχολείται ερευνητικά για περισσότερο από 20 χρόνια με την τεχνολογία των MRNA εμβολίων και τη γνωρίζει όσο λίγοι διεθνώς, ευελπιστεί ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο θα είναι πραγματικότητα μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια, «αν αποδειχθούν πράγματι έτσι όπως φαίνονται τα πρώτα δεδομένα» και ότι θα επεκταθεί και σε άλλες μορφές καρκίνου, ή άλλες νόσους.

Ξεκίνησε παράλληλη μελέτη και για καρκίνο πνεύμονα

«Ήδη οι ίδιες φαρμακευτικές εταιρείες που χρηματοδοτούν τη μελέτη για το μελάνωμα, έχουν ξεκινήσει άλλη μία παγκόσμια κλινική μελέτη για καρκίνο του πνεύμονα». Και μετά τι ακολουθεί; Μετά θα αφήσουμε τη φαντασία μας να καλπάζει, απαντάει με το γνωστό δηκτικό χιούμορ, του: «Όσο περισσότερα λεφτά επενδυθούν, τόσο περισσότερα είδη καρκίνου θα μπορέσουν να μπουν σε κλινικές μελέτες. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν ασθενείς σε κλινικές μελέτες και πολλοί από αυτούς μπορούν να δουν τεράστια βελτίωση στην πρόγνωση, όπως έγινε με το μελάνωμα.» Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες ίσως και εκατοντάδες κλινικές μελέτες για εμβόλια κυρίως εναντίον ιών και βακτηρίων όλων των οργανισμών που προκαλούν μολύνσεις και επιδημίες. Τα RNA εμβόλια, γενικότερα τα εμβόλια νουκλεϊκών οξέων, έχουν μεγάλες προοπτικές, τονίζει ο κ. Παυλάκης. Στο ερώτημα αν αυτά τα εμβόλια ενδέχεται να υποκαταστήσουν τις χημειοθεραπείες απαντά : «Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα υποκαταστήσουν οτιδήποτε, θα είναι όμως άλλο ένα όπλο στο οπλοστάσιο που έχουμε εναντίον ασθενειών».

