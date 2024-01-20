Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» καθώς και στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», πραγματοποίησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, όπου συνομίλησε με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε την ανακαίνιση τμημάτων του νοσοκομείου και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού του. Μίλησε, επίσης, για προσλήψεις στο ΕΣΥ, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι στις επόμενες 20 ημέρες θα υπάρξει άλλη μία προκήρυξη για την πρόσληψη μεγάλου αριθμού ιατρικού προσωπικού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», ο υφυπουργός Υγείας δήλωσε: «Το νοσοκομείο "Άγιος Παύλος" διαδραμάτισε έναν πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ήδη έχει γίνει αναβάθμιση του εξοπλισμού από χρηματοδοτικά προγράμματα, θα γίνει και ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, καθώς και ανακαίνιση τμημάτων του νοσοκομείου και των επειγόντων περιστατικών με πόρους που θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολύ άμεσα θα υπάρξει από το υπουργείο Υγείας «πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού -που αφορά κυρίως συγκεκριμένες ειδικότητες, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, παθολόγους και αναισθησιολόγους- και στο πλαίσιο του ανοίγματος του επαγγέλματος αλλά και με άλλα κίνητρα. Παράλληλα προχωράνε οι διαδικασίες για τις 10.000 προσλήψεις στον τομέα της υγείας, εκ των οποίων οι 6.500 θα γίνουν εντός του 2024, όπως έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Από αυτές, περισσότερες από 1.500 αφορούν γιατρούς και ήδη είμαστε στη διαδικασία που έχουν ξεκινήσει οι προκηρύξεις. Πριν από περίπου έναν μήνα είχαμε την προκήρυξη 230 θέσεων ιατρικού προσωπικού. Θα υπάρξει μέσα στις επόμενες 20 ημέρες άλλη μία πολύ μεγάλη προκήρυξη ιατρικού προσωπικού και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία του ΑΣΕΠ οι μεγάλες προκηρύξεις του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού».

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «χρειάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά υπάρχει ένα πολύ συντονισμένο σχέδιο όσον αφορά τις προσλήψεις και διάφορες κινήσεις, ώστε να γίνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό».

Ο υφυπουργός Υγείας επισκέφθηκε, επίσης, την αποκεντρωμένη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», του «Θεαγένειου» Νοσοκομείου, που ανακατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε με δωρεά της Μαριάννας Λάτση προς το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» και στεγάζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Η Μονάδα με προσωπικό από το Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» εξυπηρετεί τουλάχιστον 35.000 ογκολογικούς ασθενείς ετησίως και κάθε μήνα πραγματοποιούνται 2.700 θεραπείες -κατά μέσο- και αποτελεί πρότυπο μονάδας νοσηλείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά την επίσκεψη του, ο κ. Θεμιστοκλέους ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονάδας και είδε από κοντά τη λειτουργία των ρομποτικών συστημάτων διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων, που είναι εγκατεστημένα και σε πλήρη εφαρμογή από το 2022. Σημειώνεται, ότι αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι σήμερα εξυπηρετήθηκαν πάνω από 54.000 ογκολογικοί ασθενείς μέσω των δύο ρομποτικών συστημάτων της Μονάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

