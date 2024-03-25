Πήρατε κιλά; - Ίσως φταίει κάτι που δεν έχετε σκεφτεί…

Στην κοινωνία των γρήγορων ρυθμών μας, πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν τα γεύματά τους γρήγορα και χωρίς πολλή σκέψη. Αυτή η συνήθεια δεν είναι μόνο επιζήμια για την απόλαυση ενός γεύματος, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση τροφής, αύξηση βάρους και τελικά παχυσαρκία.

Σε μια καθημερινότητα που «τρέχει» με τρελούς ρυθμούς, τα γεύματα είναι συχνά βιαστικά. Ωστόσο, ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο για να λάβει τα σήματα κορεσμού, που μπορεί να διαρκέσει έως και 20 λεπτά. Όταν τρως γρήγορα, είναι πιο πιθανό να φας περισσότερο φαγητό από ό,τι πραγματικά χρειάζεται το σώμα σου. Με την πάροδο του χρόνου, η υπερβολική πρόσληψη θερμίδων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού βάρους. Μελέτες, συμπεριλαμβανομένης μιας σε παιδιά, αποκαλύπτουν ότι όσοι τρώνε γρήγορα είναι πιο πιθανό να υπερβάλλουν εαυτόν και έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρβαροι.

Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Προκύπτει από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, της αδράνειας και σύνθετων στοιχείων του περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής. Το βιαστικό φαγητό έχει αναγνωριστεί ως πιθανός παράγοντας κινδύνου για τη νόσο. Μια ανασκόπηση 23 μελετών έδειξε ότι όσοι τρώνε γρήγορα έχουν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι.

Πέρα από την αύξηση του σωματικού βάρους, η γρήγορη κατανάλωση φαγητού συνδέεται με διάφορα προβλήματα υγείας, όπως:

Αντίσταση στην ινσουλίνη: Το γρήγορο φαγητό συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη, πρόδρομο του διαβήτη τύπου 2 και του μεταβολικού συνδρόμου.

Το γρήγορο φαγητό συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη, πρόδρομο του διαβήτη τύπου 2 και του μεταβολικού συνδρόμου. Διαβήτης τύπου 2: Η γρήγορη κατανάλωση τροφής έχει συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι τρώνε γρήγορα είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο.

Η γρήγορη κατανάλωση τροφής έχει συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι τρώνε γρήγορα είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο. Μεταβολικό σύνδρομο: Η αύξηση του βάρους που προκαλείται από τη βιαστική κατανάλωση φαγητού μπορεί, παράλληλα, να αυξήσει τον κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου, ενισχύοντας επιπλέον την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη και καρδιακών παθήσεων.

Η αύξηση του βάρους που προκαλείται από τη βιαστική κατανάλωση φαγητού μπορεί, παράλληλα, να αυξήσει τον κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου, ενισχύοντας επιπλέον την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη και καρδιακών παθήσεων. Πεπτικά προβλήματα: Όσοι τρώνε γρήγορα αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα πέψης ως συνέπεια αυτής τους της συνήθειας. Αυτό συμβαίνει επειδή τείνουν να τρώνε μεγαλύτερες μπουκιές και να μασάνε λιγότερο.

Όσοι τρώνε γρήγορα αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα πέψης ως συνέπεια αυτής τους της συνήθειας. Αυτό συμβαίνει επειδή τείνουν να τρώνε μεγαλύτερες μπουκιές και να μασάνε λιγότερο. Χαμηλότερη ικανοποίηση από το φαγητό: Αυτοί που τρώνε βιαστικά τείνουν να αξιολογούν τα γεύματά τους ως λιγότερο ευχάριστα.

Πώς μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που τρως

Μπορείς να αντλήσεις πολλά οφέλη από το να αλλάξεις αυτή την κακή συνήθεια. Η αλλαγή του ρυθμού με τον οποίο τρως μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των ορμονών κορεσμού, βοηθώντας σε να νιώθεις πιο εύκολα πλήρης και μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές θερμίδες που καταναλώνεις. Θα σε βοηθήσει επίσης να απολαμβάνεις περισσότερο τα γεύματά σου, ενώ θα ρυθμίσει και την πέψη σου.

Μερικές τεχνικές που μπορείς να δοκιμάσεις:

Απόφυγε τους περισπασμούς: Προτίμησε να τρως μακριά από οθόνες, ώστε να διατηρήσεις την προσοχή σου στο γεύμα σου. Έχει διαπιστωθεί ότι οι περισπασμοί κατά τη διάρκεια του φαγητού ενισχύουν το γρήγορο και ασυναίσθητο φαγητό. Εύκολα, λοιπόν, μπορείς να χάσεις την αίσθηση του πόσο έχεις φάει.

Προτίμησε να τρως μακριά από οθόνες, ώστε να διατηρήσεις την προσοχή σου στο γεύμα σου. Έχει διαπιστωθεί ότι οι περισπασμοί κατά τη διάρκεια του φαγητού ενισχύουν το γρήγορο και ασυναίσθητο φαγητό. Εύκολα, λοιπόν, μπορείς να χάσεις την αίσθηση του πόσο έχεις φάει. Άσε κάτω το πιρούνι σου μετά από κάθε μπουκιά: Αυτό θα σε βοηθήσει να επιβραδύνεις και να απολαύσεις περισσότερο κάθε μπουκιά.

Αυτό θα σε βοηθήσει να επιβραδύνεις και να απολαύσεις περισσότερο κάθε μπουκιά. Μην τσιμπολογάς υπερβολικά: Απόφυγε να τρως ανάμεσα στα γεύματα, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να μείνεις μακριά από κακές αποφάσεις για το φαγητό. Αν τσιμπολογήσεις, προτίμησε υγιεινά σνακ.

Απόφυγε να τρως ανάμεσα στα γεύματα, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να μείνεις μακριά από κακές αποφάσεις για το φαγητό. Αν τσιμπολογήσεις, προτίμησε υγιεινά σνακ. Πιες νερό: Η κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια του γεύματος θα ενισχύσει το αίσθημα του κορεσμού, μειώνοντας πιθανώς την ποσότητα φαγητού που θα καταναλώσεις.

Η κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια του γεύματος θα ενισχύσει το αίσθημα του κορεσμού, μειώνοντας πιθανώς την ποσότητα φαγητού που θα καταναλώσεις. Να μασάς καλά: Μη βιαστείς να καταπιείς το φαγητό σου. Αφιέρωσε χρόνο να μασήσεις καλά την τροφή. Αυτό μπορεί να μειώσει τις συνολικές σου μπουκιές.

Μη βιαστείς να καταπιείς το φαγητό σου. Αφιέρωσε χρόνο να μασήσεις καλά την τροφή. Αυτό μπορεί να μειώσει τις συνολικές σου μπουκιές. Προτίμησε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες: Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι χορταστικά, ενώ παράλληλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να καταναλωθούν.

Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι χορταστικά, ενώ παράλληλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να καταναλωθούν. Φάε μικρές μπουκιές: Τρώγοντας μικρότερες μπουκιές κάθε φορά, θα μπορέσεις να επιβραδύνεις τον ρυθμό του φαγητού σου.

Τρώγοντας μικρότερες μπουκιές κάθε φορά, θα μπορέσεις να επιβραδύνεις τον ρυθμό του φαγητού σου. Εξασκήσου στη συνειδητή κατανάλωση φαγητού: Δώσε προσοχή στο φαγητό σου και τον τρόπο που τρως. Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο που θα σε βοηθήσει να τρως πιο υγιεινά.

Το συμπέρασμα; Κατέβασε ρυθμό και απόλαυσε την κάθε μπουκιά!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.