Το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης «Σπύρος Δοξιάδης», υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο με τρεις πυλώνες και δράση για τα καρδιαγγειακά, που απευθύνεται σε εκατομμύρια ενήλικες πολίτες.

Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που υλοποιείται στη χώρα και η αρχή έγινε με το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για τον καρκίνο του μαστού, όπου έως σήμερα έχουν διενεργηθεί 300.000 δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις και στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν γίνει 1.300.000 δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε γυναίκες.

Τις επόμενες μέρες ξεκινάει το άλλο μεγάλο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας, τον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα για τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο αναμένεται να ξεκινήσει το β’ εξάμηνο του 2024.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί δίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι «με την πρόληψη ως κλειδί για την υπεράσπιση της υγείας μας και τις τακτικές εξετάσεις ως το βήμα προς μια ζωή γεμάτη ευεξία, καθιστούμε την υγεία κάθε ανθρώπου προτεραιότητα και αναδεικνύουμε ένα υγιές μέλλον».

2,5 εκατομμύρια γυναίκες στο πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών και παρέχει δωρεάν εξετάσεις test-pap, HPV-DNA test, κολποσκόπηση και βιοψία, με την ασφαλή και εξειδικευμένη εξέταση από ειδικούς γιατρούς.

Η κ. Αγαπηδάκη διευκρινίζει ότι η δωρεάν βιοψία αφορά και τη διενέργεια και τη λήψη του δείγματος. «Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τις γυναίκες, δεν θέλουμε καμία γυναίκα να σκεφτεί το κόστος που μπορεί να συνεπάγεται ο εντοπισμός ευρήματος στην πρώτη εξέταση, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά εμπόδια που αποτρέπουν τις γυναίκες να κάνουν ακόμα και τη βασική εξέταση», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπογραμμίζει ότι «το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας διατίθενται δωρεάν προς όλες τις γυναίκες. Υλοποιείται με βάση το σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας και καλύπτει όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες».

Σημειώνει ότι όλες οι προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης «Σπύρος Δοξιάδης» είναι εντελώς δωρεάν. «Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις προληπτικές υπηρεσίες. Στόχος μας είναι όλοι να κάνουν τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις, να μην τις αναβάλλουν, ώστε να σώσουμε όσες περισσότερες ζωές γίνεται», αναφέρει η κ. Αγαπηδάκη.

Επιπλέον, συνεχίζει, «δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το εμβόλιο κατά του ιού HPV αποζημιώνεται για κορίτσια και αγόρια και μαζί με τις προληπτικές εξετάσεις μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά ώστε, η χώρα μας να μην έχει σε μερικά χρόνια από σήμερα νέες περιπτώσεις του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που να οφείλονται στον ιό HPV».

Ωφελούμενες του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Ελληνίδες πολίτες και γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 21 και 65 ετών

· διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα

· δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου

· δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0, 1, 8, 9

· δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0

· δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής

· εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 21 και 29 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής

· εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 και 65 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής

Η διαδικασία για τη διενέργεια των εξετάσεων

Οι γυναίκες θα ενημερωθούν μέσω SMS για την έναρξη των εξετάσεών τους, ακολουθώντας το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά».

Όσες ωφελούμενες έχουν ενεργοποιήσει τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, ενημερώνονται για την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Σχετική υπενθύμιση τούς αποστέλλεται εκ νέου μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο σε περίπτωση μη εκτέλεσης του παραπεμπτικού εντός 6 μηνών.

Οι υπόλοιπες ωφελούμενες δύνανται, με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, να αιτηθούν σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας της επιλογής τους, την εκτύπωση του έγχαρτου παραπεμπτικού από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

«Για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των γυναικών σε αυτές τις υπηρεσίες, προβλέπεται η διάθεση γιατρών και εργαστηρίων ανάλυσης σε όλη τη χώρα, και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, εξαλείφοντας την ανάγκη για μακρές αναμονές ή δυσκολίες στο κλείσιμο ραντεβού. Έτσι, οι γυναίκες μπορούν να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις χωρίς κανένα κόστος, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν», αναφέρει η κ. Αγαπηδάκη.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μεταξύ των Μονάδων περιλαμβάνονται τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, τα ιδιωτικά ιατρεία, τα πολυ- ϊατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά τμήματα εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων.

Επέκταση του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρεται και στην επέκταση του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού με τη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων από 50-69 έτη σε 45-74 έτη, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες ενσωματώνει και η χώρα μας.

«Η ένταξη των νέων ηλικιακών ορίων για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στο πρόγραμμα γίνεται άμεσα, με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης στο τρέχον νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αμέσως μετά την ψήφιση από τη Βουλή, θα αποσταλούν και τα sms για τη διενέργεια ψηφιακών μαστογραφιών, υπερήχων και επισκέψεων σε γιατρό σε περίπτωση εντοπισμού ευρήματος και στις νέες δικαιούχους», καταλήγει η κ. Αγαπηδάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.